Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2022

O atacante jamais balançou as redes com a camisa tricolor em 30 jogos Foto: Lucas Uebel / Grêmio Foto: Lucas Uebel / Grêmio

Contratado para ser o novo artilheiro do Grêmio, Guilherme ainda não conseguiu marcar seu primeiro gol com a camisa profissional do clube gaúcho. O atacante de 27 anos ainda não conseguiu ter sequência de boas atuações desde que retornou e decepcionou uma vez mais na derrota para o Novorizontino pela Série B do Brasileirão.

Em 30 jogos pelo clube, somando a passagem anterior em 2016, o atacante tem apenas uma assistência na vitória por 2 a 1 sobre o Guarani, pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. O titular de Renato Portaluppi assumiu a missão de substituir Ferreira e tem atuado pelo lado esquerdo do campo, mas já desperdiçou boas oportunidades para marcar.

“Eu me acostumei a fazer gols. Onde joguei fiz bastante gols. Aqui, as coisas ainda não aconteceram, mas tenho me dedicado, feito a minha parte e vai sair ao natural. Não posso me cobrar muito, senão gera uma ansiedade negativa” disse o atacante tricolor.

A única vez em que Guilherme balançou as redes pelo Grêmio foi na decisão por pênaltis contra o Athletico-PR, pelas oitavas de final da Copa do Brasil de 2016, na Arena. Naquele ano, o tricolor foi Campeão da Copa do Brasil também com Renato na casa mata.

