Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2022

Atividade ocorre no trecho da orla entre a Praça José Comunal e a Praia do Veludo, em Belém Novo Foto: Alex Rocha/PMPA Porto Alegre, RS 20/10/2021: Funcionários à serviço da secretaria municipal de Serviços Urbanos (SMSURB), realizam mutirão de limpeza às margens do Lago Guaíba, junto ao Trecho 3 da Orla, na manhã desta quarta-feira (20). Foto: Alex Rocha/PMPA Foto: Alex Rocha/PMPA

O Dia Mundial da Limpeza, celebrado neste sábado (17), é voltado à importância da preservação ambiental. Em Porto Alegre, a ação de conscientização Limpe o Lago Guaíba foi realizada no bairro Belém Novo, na Zona Sul, onde por volta de 150 voluntários em terra e água recolheram resíduos da orla do Guaíba, desde a praça José Comunal até a praia do Veludo.

A iniciativa, que integra a programação dos 250 anos da Capital, teve o apoio da Secretaria Extraordinária dos 250 Anos e do Departamento Municipal de Limpeza Urbana.

Entre os participantes da ação de recolhimento de resíduos, esteve a aposentada Anaidy Maria Covalesky Soares, moradora da Cidade Baixa e integrante de um grupo de canoagem de Porto Alegre.

“É uma ação muito bonita e necessária, mas lamento que precise ser feita. Se houvesse, de fato, mais conscientização ambiental por parte da população, talvez não fosse preciso”, afirma.

Educação Ambiental

A atividade foi uma oportunidade para orientar a população sobre separação de resíduos, coleta seletiva, ecopontos e tudo o que envolve a conservação e limpeza dos espaços públicos.

A Equipe de Gestão e Educação Ambiental do DMLU esteve presente com uma ação de sensibilização, distribuindo fôlderes sobre os tipos de coletas e esclarecendo dúvidas sobre a correta segregação dos materiais. Um grupo de garis e um caminhão-caçamba estarão apoiando a limpeza da orla, auxiliando com a coleta dos resíduos.

Limpeza da Orla

Todos os dias, cerca de 45 garis do DMLU fazem a limpeza de toda orla do Guaíba, desde a região central até o Extremo-Sul da cidade, retirando uma média de 14 toneladas por dia de material e entulhos como galhos, restos de vegetação e resíduos descartados irregularmente.

