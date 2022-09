Inter Goleiro do Inter sofre trauma no olho direito após bolada no rosto e vira desfalque contra o Atlético-GO

Por Redação O Sul | 17 de setembro de 2022

O goleiro não participou do treinamento da manhã deste sábado Foto: Ricardo Duarte/Inter Foto: Ricardo Duarte/Inter

O goleiro titular do Inter Daniel sofreu um trauma no olho direito após tomar uma bolada no treinamento de sexta feira (16). O goleiro foi ausência na atividade deste sábado (17) e desfalca o time de Mano Menezes contra o Atlético-GO nesta segunda-feira (19), fora de casa pelo Brasileirão. Wanderson ainda não está 100% recuperado e também deve ficar fora da partida em Goiânia.

A imprensa teve acesso aos primeiros minutos do treinamento no CT do Parque Gigante, em Porto Alegre. O camisa 11 não participou da movimentação com bola durante o aquecimento. Na parte fechada, o técnico Mano Menezes comandou um trabalho tático e definiu o time titular.

Keiller, goleiro reserva do Inter, entra na equipe. No meio-campo, Edenilson assume a vaga de Johnny, convocado para a seleção dos Estados Unidos. De Pena, Mauricio e Alan Patrick disputam duas vagas. Pedro Henrique deve ser confirmado como o parceiro de ataque de Alemão.

Mano Menezes comanda na manhã deste domingo (18) o último treino antes da viagem para Goiás. O Colorado é o segundo colocado no Brasileirão com 46 pontos.

