Por Redação O Sul | 14 de maio de 2024

O DMLU já retirou 25 toneladas de lodo da avenida Padre Cacique. (Foto: Alex Rocha/PMPA)

Mesmo com o nível do Guaíba acima da cota de inundação, equipes da prefeitura atuam na elaboração do plano de limpeza da cidade. Em uma primeira etapa, os trabalhos serão realizados nos 21 bairros mais atingidos pela cheia e serão coordenados pela Secretaria de Serviços Urbanos (SMSUrb), juntamente com o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU).

Ao todo, 20 equipes iniciarão a limpeza, à medida em que as águas baixarem. Cada grupo será composto por um encarregado, 25 operários, duas retroescavadeiras, três pás carregadeira, seis caminhões truck com caçamba basculante, dois caminhões basculante, duas vassouras mecânicas, dois hidrojato e um caminhão-pipa, para limpeza e lavagem dos pavimentos.

A previsão é de contratar 550 equipamentos, entre caminhões, carretas retroescavadeiras, pás carregadeiras, escavadeiras hidráulicas, entre outros, por meio de contratos emergenciais, previstos no decreto de calamidade do município.

As atividades serão iniciadas pelas avenidas de maior circulação para melhor fluxo do trânsito. Entre os serviços, estão raspagem e remoção de terra e lodo; lavagem das vias; recolhimento dos resíduos e de entulhos descartados, como bens móveis inutilizados pela enchente.

Para agilizar o recolhimento, estes materiais serão concentrados em um local no interior de cada bairro e, após, serão transportados para uma das quatro unidades provisórias de recebimento de resíduos: na Zona Norte, na Lomba do Pinheiro, na Serraria e um outro ponto a ser definido.

Será implantada, ainda, uma central de grande porte para trituração dos resíduos volumosos na Estação de Transbordo do DMLU, no bairro Lomba do Pinheiro. Os resíduos depositados nas quatro unidades de recebimento provisórias serão enviados para o Aterro de Inertes. Está em estudo uma unidade de recebimento provisório de resíduos na Ilha Grande dos Marinheiros ou na Ilha do Pavão.

— Bairros atendidos:

* Centro Histórico;

* Floresta;

* Cidade Baixa;

* Menino Deus;

* Praia de Belas;

* Vila Farrapos;

* Humaitá;

* Anchieta;

* Navegantes;

* São João;

* São Geraldo;

* Santa Maria Goretti;

* Jardim São Pedro;

* Sarandi;

* Ipanema;

* Guarujá;

* Vila dos Sargentos;

* Ponta Grossa;

* Belém Novo;

* Lami;

* e Ilhas.

Lodo

O DMLU retirou 25 toneladas de lodo e terra no serviço de raspagem executado nessa terça-feira (14), nos dois sentidos da avenida Padre Cacique, bairro Menino Deus.

Também foram removidos 30 sacos de resíduos na parte seca da avenida Edvaldo Pereira Paiva, proximidades da avenida Ipiranga, ao lado das águas que ainda estão acumuladas na via. As limpezas executadas pelo Departamento acontecem nas áreas onde as águas já baixaram.

Uma equipe de 35 garis, com auxílio de dois caminhões caçamba, um caminhão truck e uma retroescavadeira, executou os trabalhos no local. Após esta limpeza, a avenida poderá ser liberada para trânsito novamente.

Prefeitura de Porto Alegre elabora plano de limpeza da cidade pós-enchente

2024-05-14