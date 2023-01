Economia Antes de deixar o Fórum Econômico Mundial, Marina Silva se encontra com a ativista do clima Greta Thunberg

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

O encontro também teve a presença de outras jovens ativistas mulheres. (Foto: Sergio Moura/Divulgação Secom)

A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima, Marina Silva, teve um encontro com a ativista ambiental Greta Thunberg em Davos, na Suíça, onde participa do Fórum Econômico Mundial.

Marina confirmou a reunião durante uma entrevista coletiva com jornalistas nessa quinta-feira (19). O encontro também teve a presença de outras jovens ativistas mulheres. “Foi um encontro carregado de significado. Muito tocante para mim”, disse.

“É muito bom verificar que temos uma terceira geração de ativistas, diferentemente da gente, que agia isoladamente na floresta, protegendo a floresta com nossos próprios corpos”, acrescentou.

Nesta semana, Greta, que tem 20 anos, foi detida com outros manifestantes durante um protesto contra a demolição de uma vila perto da cidade de Luetzerath, na Alemanha, e foi logo liberada depois de um procedimento de identificação. A ativista sueca protestava contra a demolição do local para a reativação de uma mina de carvão.

Questionada sobre o teor da conversa, Marina afirmou ainda que o encontro discutiu o papel de autoridades, empresas e governos na defesa do meio ambiente.

“As cobranças não foram especificamente dirigidas a mim, mas eles pedem que reduzam a emissão de CO2, que acabe com desmatamento, proteja povos indígenas, que acabe com o garimpo ilegal, e que proteja o futuro das gerações presentes e futuras”, disse.

De volta

Depois de diversos compromissos, Marina deixou Davos nessa quinta-feira. No começo da tarde ela teve sua última participação no fórum, discursando brevemente em um painel que também teve a presença do cientista membro do IPCC, Carlos Nobre, e do governador do Pará, Helder Barbalho.

Na terça (17), durante outro painel ao lado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Marina cobrou o compromisso das nações desenvolvidas de repassarem aos países em desenvolvimento US$ 100 bilhões para a proteção ambiental.

Após o evento, a ministra também disse à imprensa que negocia doações com as fundações do ator Leonardo DiCaprio e do bilionário e fundador da varejista Amazon, Jeff Bezos, para o Fundo Amazônia, abastecido por países como Noruega e Alemanha.

Propostas elogiadas

As propostas do Brasil para a preservação e o desenvolvimento da Amazônia ganharam elogios, nessa quinta, no Fórum Econômico Mundial, em Davos.

No painel “Amazônia numa encruzilhada”, com o governador do Pará, Helder Barbalho, e o pesquisador brasileiro Carlos Nobre, a ministra repetiu a promessa de desmatamento zero e defendeu um novo modelo de desenvolvimento.

“Para a transição de um modelo que seja sustentável tanto do ponto de vista econômico quanto ambiental, quanto do ponto de vista social”, disse a ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Depois do encontro com Greta, Marina contou que se lembrou de quando começou a luta ambiental, aos 17 anos, com Chico Mendes, e falou que, agora no governo, precisa aceitar as cobranças da nova geração.

“Essa é uma cobrança para todos nós, empresas, governos, cidadãos. E temos que nos sentir eticamente constrangidos, porque o que está em jogo é o futuro dessa juventude que hoje, uma boa parte, está vivendo uma depressão de futuro”, afirmou a ministra do Meio Ambiente.

