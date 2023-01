Política Chefes militares se reúnem com Lula nesta sexta. Sob pressão, comandantes tentam se desvincular dos atos extremistas

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

Militares que atuam no Planalto foram flagrados dificultando atuação da PM contra extremistas. (Foto: Reprodução)

Comandantes das Forças Armadas se reúnem com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nesta sexta-feira (20) para apresentar relatórios de trabalho. No encontro, pretendem também se desvincular, no plano institucional, dos atos golpistas que depredaram as sedes dos Três Poderes no último dia 8.

A ideia dos comandantes, segundo interlocutores, é passar o recado de que “as Forças Armadas têm mais coisas para dizer”.

A tentativa ocorre em meio à cobrança e às pressões públicas de Lula – que já disse que as portas do Planalto foram abertas aos terroristas.

Dentro das Forças Armadas, a intenção é se desvincular desse movimento golpista e mostrar que eventuais colaboradores não representam todos os militares – ou seja, que foram casos isolados e serão punidos.

A frase corrente no meio militar é: “Temos que virar a página do dia 8 de janeiro”.

Desde os ataques extremistas, apenas o próprio presidente Lula tem dado declarações públicas sobre militares. O ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, não tem dado entrevistas – uma estratégia para evitar desentendimentos e desarmonia no discurso.

Múcio tem dito a interlocutores que os militares querem virar a página dos atos golpistas, apesar de, no cenário jurídico militar, ainda haver muito caminho pela frente para punir esses “colaboradores” do terrorismo.

Punição

O presidente Lula afirmou que todos os militares que participaram dos atos golpistas de 8 de janeiro, na Esplanada dos Ministérios, em Brasília, serão punidos.

“Todos que participaram do ato golpista serão punidos. Todos. Não importa a patente, não importa a força que ele participe”, disse o presidente.

Lula foi questionado sobre se está disposto a abrir um novo capítulo na relação com os militares, apesar dos ataques terroristas e dos acampamentos que ficaram em frente a quartéis-generais do Exército.

“Todos que a gente descobrir que participaram dos atos serão punidos. Terão que ser afastados das suas funções e vão responder perante a lei”, declarou Lula. Lula também disse que é preciso “não politizar as Forças Armadas”. “O soldado, o coronel, o sargento, o tenente, o general, ele tem direito de voto, ele tem direito de escolher quem ele quiser para votar. Agora, como ele é um cargo de carreira, ele defende o estado brasileiro. Ele não é Exército do Lula, ele não é do Bolsonaro, não foi do Collor, não foi do Fernando Henrique Cardoso”, afirmou o presidente. O presidente acrescentou que as instituições não precisam ter partido nem candidato. “A Suprema Corte não é do Lula. Sabe? Essas instituições que dão garantia a esse país não precisam ter partido e não precisam ter candidato, eles têm que defender o estado brasileiro e defender a Constituição. E eu quero conversar com eles abertamente. Sabe? Porque, da mesma forma que eu escolhi eles, quando eu escolhi, teve critério para escolher”, completou Lula.

