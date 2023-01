Tecnologia Saiba como bloquear print no WhatsApp

Por Redação O Sul | 19 de janeiro de 2023

Compartilhe esta notícia:











Capturas de tela de mídias de visualização única agora são bloqueadas no WhatsApp. (Foto: Reprodução)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O WhatsApp passou a bloquear prints de fotos e vídeos enviados no modo temporário. O bloqueio foi lançado no aplicativo do mensageiro para Android e iPhone (iOS) em dezembro de 2022 e não precisa ser ativado manualmente, funcionando de forma padrão em todas as conversas. A função foi adicionada com o objetivo de aumentar a segurança dos dados compartilhados e a privacidade dos usuários. Ao tentar fazer uma captura ou gravar a tela, uma mensagem é exibida informando a impossibilidade. Confira, a seguir, como funciona o recurso de bloquear print no WhatsApp.

Passo 1. Abra uma conversa e toque no ícone de “+” para enviar uma mídia. Então, escolha “Fotos e vídeos”;

Passo 2. Selecione a imagem desejada na galeria. Após o carregamento, toque no número “1” localizado na caixa de legenda para ativar o envio temporário – uma notificação será exibida sobre a foto. Então, toque na setinha para enviar;

Passo 3. Ao abrir a imagem temporária e tentar fazer um print ou gravar a tela, o usuário vai se deparar com um aviso que impede a captura.

Bloqueio de contatos

O WhatsApp começou a experimentar dois novos atalhos para bloquear pessoas no aplicativo. Dentro da versão 2.23.2.10 do app para Android, a plataforma simplificou o processo de barrar contatos não solicitados, conforme revelou o site WABetaInfo: em breve será possível bloquear contatos indesejados até mesmo de uma notificação do app.

Bloquear rapidamente no WhatsApp

Como dá para ver nas capturas de tela reveladas pelo site WABetaInfo, os novos atalhos estão no menu de opções de contato, aquele que aparece ao selecionar um chat na seção “Conversas” (isso foi flagrado em desenvolvimento no app recentemente), e no balão de notificação de uma nova mensagem que acaba de chegar.

As adições são bastante coerentes e tornam a experiência com o app ainda mais intuitiva. Se uma mensagem de um contato desconhecido (que não está na sua agenda) acabou de chegar, o usuário nem sequer precisaria abrir o mensageiro para bloqueá-lo.

Por agora, não há previsão de quando os novos atalhos de bloqueio serão disponibilizados para todos os usuários. Contudo, por ser uma mudança discreta, é provável que a novidade não demore para ser liberada.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Tecnologia