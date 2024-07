Brasil Antes de pente-fino, governo suspendeu ou encerrou os pagamentos de quase 60 mil benefícios do INSS

Por Redação O Sul | 22 de julho de 2024

Durante todo o pente-fino, cerca de 800 mil pessoas poderão ter que fazer novas perícias para confirmar a necessidade de recebimento de benefícios Foto: Agência Brasil Durante todo o pente-fino, cerca de 800 mil pessoas poderão ter que fazer novas perícias para confirmar a necessidade de recebimento de benefícios. (Foto: Agência Brasil) Foto: Agência Brasil

Às vésperas de começar um pente-fino no INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), o governo federal já suspendeu ou deu por encerrado o pagamento de 57,7 mil benefícios no País. Desse total, 37,32 mil foram cessados e outros 20,37 mil suspensos – estes podem voltar a serem pagos caso as irregularidades sejam descartadas.

Até aqui, mesmo antes do pente-fino, as ações de acompanhamento e monitoramento permanente do INSS resultaram em um impacto de R$ 750,85 milhões, referentes a pagamentos indevidos e que provocaram o bloqueio de crédito, a suspensão ou a cessação de benefícios.

A revisão ampliada do INSS está programada para começar em agosto e será essencial para a preparação do Orçamento do ano que vem. O ministro da Previdência, Carlos Lupi, calcula que cerca de 800 mil pessoas poderão ter que fazer novas perícias para confirmar a necessidade de recebimento dos recursos durante todo o pente-fino.

O governo afirmou que a força-tarefa de ministérios tem, inclusive, desbaratado quadrilhas. No INSS, quem tem irregularidades detectadas tem sido chamado a fazer a comprovação da necessidade dos benefícios.

O assunto foi levado ao presidente Lula durante uma reunião com o presidente do instituto, Alessandro Stefanutto, e ministros da Previdência, da Fazenda e da Casa Civil no mês passado. Lula pediu a garantia de benefícios ao discutir cortes no Orçamento de 2025.

Após o encontro, Fernando Haddad sinalizou que é possível que o governo edite uma medida provisória para autorizar o pente-fino de benefícios sociais. O chefe da equipe econômica afirmou que o governo chegou a um cálculo de economia de pelo menos R$ 25,9 bilhões para 2025 somente com a revisão de benefícios como auxílio-doença, aposentadorias por invalidez e BPC (Benefício de Prestação Continuada).

