Política Antes deputado federal bolsonarista, Alexandre Frota é eleito vereador de esquerda no interior de São Paulo

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Frota havia concorrido a uma vaga na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp), mas terminou a disputa como suplente. (Foto: Divulgação/Câmara dos Deputados)

Fenômeno eleitoral em 2018, quando ainda era aliado a Jair Bolsonaro (PL), o ator Alexandre Frota foi eleito vereador em Cotia, na Grande São Paulo.

Concorrendo pelo PDT, Frota foi escolhido por 2.893 eleitores, tendo sido o quarto candidato mais bem votado de seu partido. O prefeito apoiado pelo ex-deputado, Welington Formiga, também do PDT, foi eleito com 58,4% dos votos.

Frota foi eleito por média, ou seja, quando sobram vagas para o cargo e elas são preenchidas pelo cálculo da média do partido – que consiste na divisão do número de votos válidos pelo quociente partidário mais um.

Após a confirmação do resultado, o futuro vereador foi até as ruas da cidade comemorar com a população.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cotia elegeu 17 vereadores, sendo Frota o nono mais votado. A cidade teve 150.319 votos, sendo 137.926 válidos.

Em 2018, Frota foi eleito deputado federal pelo extinto PSL (atual União Brasil) – partido pelo qual, à época, Bolsonaro concorreu à Presidência da República pela primeira vez. O ator, que defendia pautas associadas à direita, recebeu 155.522 votos.

Entre os candidatos do PSL em São Paulo, Frota ficou em terceiro lugar em 2018, atrás, somente, de Eduardo Bolsonaro e Joice Hasselmann.

Durante o mandato de deputado federal, porém, Frota rompeu com o bolsonarismo. Em agosto de 2019, ele foi expulso do PSL após fazer críticas públicas ao governo federal. No mesmo mês, o então deputado assinou sua filiação ao PSDB.

Em uma entrevista ao podcast “Mais que 8 Minutos”, Frota afirmou que foi para o PSDB a convite do então governador de São Paulo, João Doria, que também rompeu com o bolsonarismo e se tornou desafeto político de Bolsonaro.

Na eleição de 2022, o ator concorreu ao cargo de deputado estadual pelo PSDB, mas não conseguiu ser eleito. No mesmo ano, ele deixou a legenda depois que o partido decidiu apoiar Bolsonaro no segundo turno da eleição presidencial daquele ano. Na ocasião, Frota apoiou Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Ainda em 2022, Frota negou um convite para fazer parte da equipe de transição de Lula na área da cultura. Neste ano, ele se filiou ao PDT, partido do ex-ministro Ciro Gomes.

2024-10-07