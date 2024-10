Política Governador de Goiás, ex-bolsonarista, critica candidato de Bolsonaro em Goiânia e se diz aberto a procurar o PT no 2º turno

Por Redação O Sul | 7 de outubro de 2024

Compartilhe esta notícia:











Ronaldo Caiado declarou que será "candidato independente de qualquer coisa". (Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), pretende se engajar para eleger Sandro Mabel (União), candidato a prefeito em Goiânia, no segundo turno. O adversário, porém, será Fred Rodrigues (PL), apoiado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, de quem Caiado tenta se aproximar para levar adiante o plano de ser candidato ao Palácio do Planalto em 2026.

De acordo com o governador, porém, a disputa com Bolsonaro não irá afetar sua disposição de se lançar na disputa nacional. O governador disse que vai ser candidato ao Palácio do Planalto mesmo sem o apoio do PL de Bolsonaro.

Ele declarou que será “candidato independente de qualquer coisa” e que “tem muito tempo” que não fala com Bolsonaro. No final de setembro, o ex-presidente chegou a chamar Caiado de “governador covarde” durante comício em Goiânia. Apesar disso, Caiado minimizou as divisões na direita.

“A eleição de 2026 não é ninguém rompendo com ninguém. Todo partido vai ter (candidato), o meu partido teve 578 prefeitos já eleitos. O PL teve menos que nós (510). Estamos em condições e já estou em campanha. Eu não tenho que me preocupar muito com outros candidatos, tenho que me preocupar com a minha candidatura”, disse.

O candidato bolsonarista em Goiânia pontuou 31,14% dos votos válidos do primeiro turno na cidade contra 27,66% do político do União Brasil. A candidata do PT, Adriana Accorsi, ficou em terceiro, mas com resultado próximo do segundo lugar, com 24,44%. O apoio da petista é um importante ativo para os candidatos do segundo turno.

Mesmo sendo adversário do PT, o governador do União Brasil disse que “conversa com todo mundo” ao comentar sobre a possibilidade de aliança com o partido no segundo turno.

“Aqui em Goiânia você vai ter o voto de todo mundo. Em 21 dias, todo mundo vai escolher o gestor. Ninguém vai deixar de votar no Sandro pelo Fred. Eu sou da política. Não existe esse negócio de política que esteja enclausurada, política é aberta, por isso que tem dois turnos. Eu sou uma pessoa que conversa, não tenho dificuldade de conversar, nunca tive, fui parlamentar a vida toda e governador. Converso com todo mundo, não tenho restrição para conversar com as pessoas.”

Após ser criticado, Caiado afirmou em nota que vai buscar para Mabel “os votos de todos os demais candidatos, inclusive daqueles que votaram no nosso adversário no primeiro turno”.

Na segunda maior cidade do Estado, Aparecida de Goiânia, o candidato do governador foi Leandro Vilela (MDB), com 48,02%, contra 43,04% do bolsonarista Professor Alcides (PL).

Sobre a capital de Goiás, Caiado disse que Fred “não tem competência e capacidade de gestão”.

“As escolhas nas duas cidades são escolhas com competência e com capacidade de gestão. Com uma grande diferença do candidato do PL (Fred Rodrigues), que não tem esses mesmos quesitos que Goiânia exige para dar uma melhorada na capital.”

Mesmo largando em segundo em Goiânia, Caiado afirmou que seu aliado vai virar o jogo na segunda fase da disputa.

“O enfrentamento é esperado nas cidades que têm dois turnos. Em Aparecida nós chegamos em primeiro lugar e em Goiânia chegamos em segundo, mas acho que vamos ganhar nas duas.”

Em Anápolis, terceira maior cidade do Estado, Caiado não terá um candidato de seu partido no segundo turno, que será disputado entre PL e PT. O governador afirmou que ficará neutro na disputa dessa cidade.

“O União Brasil vai estar concentrado nas duas cidades (Goiânia e Aparecida de Goiânia). Afinal de contas eu vou estar enfrentando o PL em duas cidades, lá é uma cidade que realmente não tem porque eu fazer campanha.”

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política

https://www.osul.com.br/governador-de-goias-ex-bolsonarista-critica-candidato-de-bolsonaro-em-goiania-e-se-diz-aberto-a-procurar-o-pt-no-2o-turno/

Governador de Goiás, ex-bolsonarista, critica candidato de Bolsonaro em Goiânia e se diz aberto a procurar o PT no 2º turno

2024-10-07