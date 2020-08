Em entrevista veiculada neste domingo (23) pelo canal do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), a atriz Antônia Fontenelle falou sobre sua passagem pela TV Globo e disse não guardar boas lembranças da emissora carioca.

“Eu não gostei das pessoas que fazem a TV Globo. [Sendo] esposa de diretor de núcleo da TV Globo, eu fui trabalhar na Record, com um salário que a TV Globo não me pagaria naquela época. Fui muito bem tratada. Na minha época, até a mulher que serve cafezinho acha que é famosa”, afirmou Fontenelle.

“Eu, como mulher de diretor de núcleo [Marcos Paulo – 1951-2012], as puxa-sacos não me tratavam como atriz de ‘Malhação’. Me tratavam como mulher do Marcos. Eu não estava ali como mulher do Marcos. Eu estava ali como atriz, igual às outras”, completou a atriz.