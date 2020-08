Fiuk fala de isolamento com Fábio Jr. e diz ter suprido a carência na quarentena: “Não faz muito tempo”

Fiuk tem feito sucesso nas redes sociais ao mostrar seu lado fitness durante a pandemia. O ator contou como tem sido o período de isolamento social na companhia do pai, Fábio Jr., na mansão dele, em São Paulo. Ele ainda confessou ter ficado mais deprimido no início da quarentena, e diz estar ficando com uma pessoa, sem revelar o nome.

Prestes a voltar ao ar em “A Força do Querer”, no horário nobre da TV Globo, ele comemora a reprise e anuncia novos projetos profissionais. Depois de anos afastado da carreira musical, Fiuk volta também a investir na carreira de cantor.

Sobre o isolamento social com o pai, Fiuk destacou: “Está meio difícil, porque eu tento tomar muito cuidado pelo meu pai ser do grupo de risco. Tenho medo de, às vezes, ser assintomático. Tive muito amigos que foram. Tento ao máximo não chegar perto dele. É muito difícil para mim, porque a gente sempre teve contato mais próximo, de se abraçar e se beijar.”

“Estou aprendendo a viver de uma forma diferente. Tenho saído menos de casa, por isso, tenho composto mais, cozinhado, minhas amizades de verdade ficaram ainda mais fortes. Não tive um grande aprendizado, mas senti que aprendi muito. É tudo muito novo para mim. Mas a gente tem que respeitar para evitar o contágio.”