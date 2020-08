Andressa Urach decidiu criticar a “vibe da empatia” tão difundida ultimamente. “Todo mundo quer empatia e vive repetindo ‘fulano não sabe se colocar no meu lugar’. Tá, algumas pessoas sabem lidar melhor com as emoções e aprenderam a ponderar antes de sair falando tudo o que vem à cabeça, mas a gente sabe que a maioria arrasadora não lida tão bem assim. Vivemos tentando entender os nossos próprios sentimentos, controlar as próprias emoções… A gente mal sabe lidar com a gente mesmo, quem dirá se colocar no lugar do outro!! Só que tem uma galera aí nessa ‘vibe da empatia’, confundindo tudo, achando que respeitar as escolhas é se colocar, literalmente, no lugar do outro, como se ela fosse a protagonista da história alheia. Quando a gente vê, a pessoa sabe a solução para todos os problemas da nossa vida, conhece formas muito mais fáceis de conviver, e aponta o dedo com uma propriedade que parece ter sido dada a ela pelo próprio Deus, tamanha autoridade que exerce.”

A modelo, hoje missionária, afirmou que julgamentos são incômodos. “Temos personalidades, experiências de vida, círculos sociais, estrutura cultural, criação pedagógica e vários outros aspectos que nos formaram bem diferente um dos outros… Cada um tem a sua história! Essa é a beleza da coisa, somos seres ímpares. Entender o lugar do outro e ter verdadeira empatia não acontece quando a gente julga, compara, e analisa a vida alheia pelo nosso viés somente. Isso nunca vai funcionar.”

De acordo com Andressa, a maneira de se colocar no lugar no outro interfere consideravelmente. “É aí que entra o jeitinho de falar, o momento adequado, as motivações que nos levam a querer opinar na vida do outro e etc. Somente os seus pés são capazes de sentir se o sapato está apertado. Talvez para o outro fique até folgado! A gente precisa olhar o outro como indivíduo e é aí que entra o verdadeiro respeito. Ao invés de dizer que o sapato dele está apertado, você seria capaz de oferecer um calçado mais adequado para que ele vista, ou estaria pronto pra fazer uma massagem e tirar seus calos?”.