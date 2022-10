Notícias Antonio Denarium (PP) é reeleito governador de Roraima

2 de outubro de 2022

Político do Progressistas governará o 28º maior colégio eleitoral do País. (Foto: Washington Costa/MDIC)

A disputa para o governo de Roraima (RR) foi decidida no primeiro turno das Eleições Gerais de 2022. Com 95,66% das seções totalizadas, o candidato à reeleição Antonio Denarium (PP) foi reeleito com 155.878 votos (56,50% dos votos válidos).

O segundo candidato mais votado foi Teresa Surita, do MDB, com 108.861 votos. O terceiro colocado, Fábio Almeida (PSOL), somou 3.386 votos. Foram contabilizados 4.565 votos nulos e 2.160 votos em branco.

Antonio Oliverio Garcia de Almeida (PP), mais conhecido como Antonio Denarium, é um empresário nascido em Anápolis (GO). Foi o candidato mais votado para o governo de Roraima e venceu o pleito no segundo turno de 2018. No entanto, assumiu o comando do estado antes, como interventor nomeado pelo então presidente Michel Temer (MDB). Em 2022, ele tem Edilson Damião Lima (Republicanos) como vice, em coligação formada por PSD/PP/PRTB/Republicanos/União.

Seu primeiro mandato foi marcado por diversas polêmicas, como um processo por compra de votos, que acabou sendo julgado improcedente, uma denúncia de nepotismo e um pedido de impeachment por suspeitas de superfaturamento na compra de respiradores durante a pandemia de covid. Durante a campanha, investiu no discurso voltado para o agronegócio, em expansão no estado, e em estímulos ao garimpo.

