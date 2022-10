Política Espírito Santo reelege Renato Casagrande como governador

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Esta foi a segunda vez que Casagrande, de 61 anos, concorreu ao governo do Estado. (Foto: Governo do Estado do Espírito Santo)

O atual governador do Espírito Santo, Renato Casagrande (PSB), conquistou a reeleição para o cargo ao receber 955.177 votos (47,11% dos votos válidos), contra 38,51% de Carlos Manato (PL).

Foi registrado o comparecimento de 2.261.356 eleitores (79,29%) às urnas. O total de votos em branco foi de 38.504 (1,71%), e os votos nulos contabilizaram 53.909 (2,38%). O índice de abstenção foi de 20,71%.

Esta foi a segunda vez que José Renato Casagrande, de 61 anos, concorreu ao governo do Estado. O engenheiro florestal e bacharel em Direito foi governador capixaba em 2010, mas não se reelegeu em 2014.

Em 2018, foi eleito novamente para o cargo e agora foi reeleito pela coligação Juntos por um Espírito Santo mais Forte (MDB-PP-Pros-PSB-Pode-Federação Brasil da Esperança-Federação PSDB-Cidadania-PDT). Seu vice é o ex-senador Ricardo Ferraço (PSDB).

Casagrande começou a participar ativamente da política como representante do Centro Acadêmico e do movimento estudantil na Universidade Federal de Viçosa, na qual cursou Engenharia Florestal entre os anos de 1979 e 1983. No mesmo período, Casagrande iniciou sua trajetória no Partido Comunista do Brasil, passando também pelo PMDB e PSB durante a década de 1980.

Filiado ao Partido Socialista Brasileiro, elegeu-se deputado estadual (1991-1994). Em 1994, foi indicado pelo partido para compor a chapa do Governo do Estado tornando-se vice-governador (1995-1999).

