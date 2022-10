Política Rafael Fonteles é eleito governador do Piauí

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Rafael Fonteles foi secretário estadual da Fazenda no Piauí entre os anos de 2015 a 2022. (Foto: Reprodução)

Com 92% das seções totalizadas, às 21h deste domingo (2), Rafael Fonteles (PT) estava matematicamente eleito governador do Piauí, com 1.012.240 votos (56,65% dos votos válidos). O professor universitário e ex-secretário estadual da Fazenda venceu a disputa e foi eleito ainda no 1º turno. Silvio Mendes (União Brasil) perdeu a disputa, tendo recebido 751.731 votos válidos (42,07%).

Foi registrado o comparecimento de 1.938.571 eleitores (82,28%) às urnas. O total de votos em branco foi de 17.959 (0,92%), e os votos nulos contabilizaram 47.051 (2,43%). O índice de abstenção foi de 17,72%.

Rafael Fonteles é natural de Teresina (PI) e formado em Matemática com mestrado em Economia. Foi presidente do Comitê Nacional dos Secretários de Fazenda dos Estados e do Distrito Federal (Comsefaz) até março de 2022. Ele renunciou ao cargo para concorrer ao governo do Piauí (PI) em 2022. Sua candidatura foi apoiada pelo ex-governador Wellington Dias (PT). É o candidato nestas eleições da coligação A Força do Povo (Federação Brasil da Esperança – FE Brasil/MDB/PSD/Solidariedade/PSB/Pros/Agir). Tem como vice Themistocles Filho (MDB).

