Ibaneis Rocha é reeleito governador do Distrito Federal

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

O emedebista teve 829,6 mil votos válidos em sua 2ª disputa pelo governo no Distrito Federal. (Foto: Jader Franca/CC)

Ibaneis Rocha (MDB) foi reeleito ao governo do Distrito Federal. É o segundo chefe do Executivo local a conquistar a reeleição. Antes de Ibaneis, apenas Joaquim Roriz conseguiu novo mandato à frente do GDF. O emedebista alcançou 832.633 votos, 50,30% dos válidos.

A coligação do governador reeleito conta com PL, PP, Solidariedade, PROS, Agir e Avante. Ao disputar mais quatro anos à frente do Palácio do Buriti, Ibaneis resolveu trocar o atual vice, Paco Brito (Avante), para ter como colega de chapa neste ano a deputada federal Celina Leão (PP).

O segundo colocado foi Leandro Grass, que recebeu 434.587 votos, ou 26,25% dos válidos.

Nas eleições de 2018, ele obteve mais de 1 milhão de votos e venceu as eleições no segundo turno com 69,79% dos votos válidos. Na disputa, estava Rodrigo Rollemberg (PSB) , que ficou com 30,21% dos votos válidos.

Durante seu mandato, o governador eleito esteve ao lado do presidente Jair Bolsonaro (PL) e apoiou sua campanha pela reeleição. Em relação às medidas de restrição com o início da pandemia, no entanto, Ibaneis contrariou as ações e medidas do chefe do Executivo e promoveu restrições totais de circulação.

Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o Distrito Federal registrou 86.099 votos nulos e 65.969 votos em branco para governador no DF. Somados, eles correspondiam a 8,41% dos votos totais. As abstenções chegaram a 386.299 (17,61%).

