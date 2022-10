Política Com quase 60% dos votos, Cláudio Castro é reeleito governador do Rio

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

A vitória do advogado de formação e cantor gospel (de azul) foi matematicamente confirmada. (Foto: FaceBook/Reprodução)

O governador Cláudio Castro (PL) foi reeleito, neste domingo (2), governador do Rio de Janeiro, com quase 60% dos votos. Às 20h45, com 91,33% das urnas apuradas, a vitória do advogado de formação e cantor gospel foi matematicamente confirmada — ele será o 64º mandatário do Palácio Guanabara.

Castro se manteve na dianteira das pesquisas de intenção de voto durante toda a campanha, focada nas realizações em um ano e meio de mandato.

Todas as pesquisas, no entanto, apontavam que haveria uma nova votação no dia 30, contra o deputado federal Marcelo Freixo (PSB). O pessebista, que tinha 27% dos votos no momento da confirmação, ligou na sequência para o adversário, parabenizando-o pela reeleição.

Cláudio Bomfim de Castro e Silva, de 42 anos, nasceu em Santos (SP) e, ainda criança, veio morar no Rio de Janeiro. É casado com a publicitária Analine Castro e Silva e pai de dois filhos, João Pedro e Maria Eduarda.

Em 2005, Castro se formou em Direito pela UniverCidade. Além de advogado, é músico, compositor e evangelizador.

Em 2004, Cláudio Castro começou sua trajetória política como chefe de gabinete do vereador Márcio Pacheco (PSC), com quem seguiu para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) até 2016.

Em 2016, Cláudio Castro foi eleito vereador no Rio de Janeiro pelo PSC e compôs a Mesa Diretora da Câmara Municipal na função de 2° Secretário.

Em 2018, Castro foi eleito vice-governador na chapa de Wilson Witzel (PSC), que pouco mais de um ano depois sofreu o impeachment. Castro, então, tomou posse em 1º de maio de 2021.

