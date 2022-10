Brasil Com quase 57% dos votos, Gladson Cameli é reeleito governador do Acre

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Chefe do Executivo repete desempenho de 2018, quando conquistou mandato no primeiro turno. (Foto: EBC)

Com 235.705 votos (56,6% dos válidos), o governador Gladson Camelli (PP) foi reeleito neste domingo (2) para mais quatro anos à frente do Executivo do Acre (Região Norte), tendo como vice a senadora Mailza (PP). Seu principal adversário na disputa foi Jorge Viana (PT), segundo colocado com 24,3% da preferência do eleitorado.

O pleito no Estado – que possui apenas 22 municípios – registrou 432.258 votos válidos, 4.591 em branco (1%) e 10.089 nulos. Já o índice de abstenção chegou a 23,3%.

Gladson concorreu pela coligação “Avançar para Fazer Mais” (PP-PDT-PSDB-Cidadania-Pode-Solidariedade-Patriota-DC-PMN-PMB), liderando as pesquisas de intenção de voto desde o começo da campanha.

Trajetória

Ele tem 44 anos. Natural de Cruzeiro do Sul (AC), na adolescência ele se mudou para Manaus (AM), onde concluiu o Ensino Médio e diplomou-se em engenharia civil. A trajetória política começou cedo, por influência familiar – ele é sobrinho do ex-governador do Acre Orleir Cameli (1995-1999).

Depois foi membro do Conselho Municipal da Juventude e filiado aos partidos PFL (2000-2003) e PPS (2003-2005), antes migrar para o PP. Com 28 anos, foi eleito deputado federal em 2006, conquistando segundo mandato em 2010. Em 2014, chegou ao Senado e, quatro anos depois, tornou-se governador do Acre com vitória no 1º turno (53% dos votos válidos).

