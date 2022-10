Política Mato Grosso reelege Mauro Mendes

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Mauro Mendes é engenheiro e empresário do ramo de metalurgia em Cuiabá. (Foto: FaceBook/Reprodução)

Mauro Mendes, do União Brasil, foi reeleito deste domingo (2) para governar Mato Grosso pelos próximos quatro anos. O empresário concorreu com a coligação PSDB/Cidadania, União Brasil, Republicanos, PL, MDB, PODE, PSB e PROS. O ex-prefeito de Lucas do Rio Verde, 63 anos, e atual vice-governador Otaviano Pivetta, do Republicanos, completa a chapa.

Mauro é natural de Anápolis (GO) e tem 58 anos. Ele é engenheiro e empresário do ramo de metalurgia em Cuiabá. Por seis anos foi presidente da Federação das Indústrias de Mato Grosso (Fiemt) e também presidiu o Sistema Sesi/Senai entre os anos de 2007 e 2010. Ocupou ainda o cargo de vice-presidente da Confederação Nacional das Indústrias.

Em 2012, foi eleito prefeito de Cuiabá no segundo turno das eleições com 54,65% dos votos válidos. Ele terminou o mandato em 2016 e não disputou a reeleição.

Antes disso, disputou as eleições para prefeito em 2008, mas não conseguiu ser eleito. Em 2010, Mauro Mendes também concorreu à eleição para o governo e perdeu novamente a disputa.

Com 88,71% das urnas apuradas, o candidato Mauro Mendes (União) venceu a disputa ao governo de Mato Grosso, com 68,51% dos votos. Marcia Pinheiro (PV) ficou em segundo lugar, e está com 16,45% dos votos válidos.

Mendes votou, durante a manhã, no campus da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT).

