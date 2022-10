Política João Azevêdo e Pedro Cunha Lima estão no 2º turno pelo governo da Paraíba

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











No Estado, foram registrados 2.498.829 votos válidos. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Paraíba é mais um dos Estados que somente terá um novo governador no dia 30 de outubro, quando acontece o segundo turno das Eleições 2022. A disputa será entre os candidatos João Azevêdo (PSB) e Pedro Cunha Lima (PSDB). Eles obtiveram 838.746 (39,51%) votos e 508.032 (23,92%) votos, respectivamente. Os dados foram obtidos às 20h44 deste domingo (2), quando 97,72% das urnas haviam sido apuradas.

Foram registrados 2.498.829 votos válidos, e computados 40.919 votos em branco (1,64%) e 91.518 (3,66%) votos nulos.

João Azevêdo Lins Filho tem 69 anos, nasceu em João Pessoa (PB) e, atualmente, é governador do Estado. Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Paraíba (UFPB), é professor aposentado do Instituto Federal do estado (IFPB) e já atuou como diretor da Divisão de Planejamento Habitacional do IPEP, chefe da Assessoria de Planejamento Econômico da Urban, secretário de Serviço Urbanos de João Pessoa e secretário estadual da Infraestrutura, Recursos Hídricos, Meio Ambiente e Ciência e Tecnologia, entre outros. Seu vice é Lucas Ribeiro.

Já Pedro Cunha Lima tem 34 anos, é natural de Campina Grande (PB) e mestre em Direito Constitucional. Desde 2014, é deputado federal pela Paraíba. Domiciano Cabral é o candidato a vice.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política