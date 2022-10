Política Fatima Bezerra vence disputa pelo governo do Rio Grande do Norte

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Aos 67 anos, já ocupou os cargos de deputada estadual por dois mandatos e deputada federal por três. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A candidata do PT ao governo do Rio Grande do Norte Fatima Bezerra venceu a disputa com mais de 58% dos votos válidos. Fabio Dantas (Solidariedade) ficou em segundo lugar, com 22%.

Fátima é a atual governadora do Estado. Ela é formada em pedagogia e já foi professora da rede pública de ensino municipal de Natal (RN). Aos 67 anos, já ocupou os cargos de deputada estadual por dois mandatos e deputada federal por três. Ela também já foi senadora, mas deixou o cargo ao vencer a disputa pelo governo potiguar em 2018. O candidato a vice-governador é Walter Alves (MDB).

Filiada ao Partido dos Trabalhadores (PT) desde 1981, Fátima Bezerra elegeu-se deputada estadual do Rio Grande do Norte por dois mandatos: em 1994, com 8.347 votos; e em 1998, com 30.697 votos.

No ano de 2002, Fátima candidatou-se ao cargo de deputada federal pelo Rio Grande do Norte e conseguiu eleger-se com a melhor votação de seu Estado, alcançando a soma de 161.875 votos. Em 2006, foi reeleita com 116.243 votos e, em 2010, com 220.355 votos, ano em que obteve a quinta melhor votação proporcional do País, além de ter alcançado a maior votação que um deputado já recebeu no Rio Grande do Norte.

Em 2014, candidatou-se ao cargo de senadora pelo Rio Grande do Norte na chapa que apoiava Robinson Faria do PSD para governador. Vencendo a ex-governadora Wilma de Faria do PSB, Fátima conseguiu eleger-se com a soma de 808.055 votos, representando 54,84% dos votos válidos.

Nas eleições estaduais de 2018, ela candidatou-se ao governo do Rio Grande do Norte tendo como vice o advogado Antenor Roberto. No primeiro turno, ficou em 1° lugar ao alcançar 46,17% dos votos válidos, ficando à frente do ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo Alves. No segundo turno, foi eleita com a soma de 1.022.910 (57,60% dos votos válidos), tornando-se a detentora da maior votação dentre todos os governadores eleitos na história do Estado.

