Política Confira os senadores eleitos em cada Estado

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

No total, o Senado é composto por 81 membros, três representando cada unidade da federação. Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado No total, o Senado é composto por 81 membros, três representando cada unidade da federação. (Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado) Foto: Jefferson Rudy/Agência Senado

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) realizou, na noite de domingo (2), a apuração dos votos das eleições 2022. Ao todo, são eleitos 513 deputados federais e 27 senadores, o que representa a composição completa da Câmara dos Deputados e um terço do Senado.

O Senado vai renovar um terço de suas cadeiras. Considerando o mandato de oito anos, os outros dois terços serão eleitos daqui a quatro anos. O Senado tem ao todo 81 parlamentares – a cada quatro anos são eleitos, alternadamente, um terço (27) e dois terços (54) deles. Em 2022, apenas um senador por unidade federativa foi escolhido. Com isso, 27 senadores serão eleitos neste domingo.

Os 81 representam os estados e o Distrito Federal, com o objetivo de garantir o equilíbrio entre as unidades da Federação. Cada unidade federativa tem o mesmo número de senadores (três), ao contrário do que acontece na Câmara, em que o tamanho das bancadas estaduais varia de acordo com a população. Em 2022, apenas um senador por unidade federativa será eleito.

“O Senado vai representar os estados, as diferenças territoriais e econômicas entre eles e, por isso, tem um número fixo de representantes. Como a Câmara representa as diferenças que existem na sociedade, a quantidade de deputados considera a população de cada Estado”, explica a cientista política Joyce Luz, professora da Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo (Fesp).

Joyce ainda destaca algumas atribuições exclusivas dos senadores, como a fiscalização do Poder Judiciário. “Se o presidente indica um ministro para o Supremo Tribunal Federal, é o Senado que vai aprovar ou não a indicação. Além disso, é o Senado que indica o procurador-geral da República e os embaixadores brasileiros”, diz.

A eleição para o Senado segue o princípio majoritário, o mesmo adotado para a escolha do presidente da República e dos governadores. Ou seja, o candidato que recebe mais votos é o vencedor.

No artigo 49 da Constituição Federal é estabelecido que o salário dos senadores deve ser o mesmo dos deputados federais. Atualmente, o valor é de R$ 33.763,00 ao mês, além de benefícios.

Resultados

Acre

Alan Rick (União).

Alagoas

Renan Filho (MDB).

Amapá

David Alcolumbre (União).

Amazonas

Omar Aziz (PSD).

Bahia

Otto Alencar (PSD).

Ceará

Camilo Santana (PT).

Distrito Federal

Damares Alves (Republicanos).

Espírito Santo

Magno Malta (PL).

Goiás

Wilder Morais (PL).

Maranhão

Flavio Dino (PSB).

Mato Grosso

Wellington Fagundes (PL).

Mato Grosso do Sul

Tereza Cristina (PP).

Minas Gerais

Cleitinho Azevedo (PSC).

Pará

Beto Faro (PT).

Paraíba

Efraim Filho (União Brasil).

Paraná

Sergio Moro (União).

Pernambuco

Teresa Leitão (PT).

Piauí

Wllington Dias (PT).

Rio de Janeiro

Romário (PL).

Rio Grande do Norte

Rogério Simonetti (PL).

Rio Grande do Sul

Hamilton Mourão (Republicanos).

Rondônia

Jaime Bagattoli (PL).

Roraima

Dr. Hiran (PP).

Santa Catarina

Jorge Seif (PL).

São Paulo

Marcos Pontes (PL).

Sergipe

Laercio Oliveira (PP).

Tocantins

Professora Dorinha (União Brasil).

