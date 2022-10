Notícias Clécio é eleito governador do Amapá no 1º turno

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Ex-prefeito de Macapá obteve 53,54% dos votos. (Foto: Divulgação)

O candidato do Solidariedade, Clécio Luís Vieira, foi eleito governador do Amapá no 1º turno das eleições de 2022, com 53,40% dos votos. Ele vai substituir o atual governador, Antônio Waldez Góes (PDT), a partir de 1º de janeiro de 2023.

Ex-prefeito de Macapá, é a primeira vez que ele assume a chefia do Executivo no estado. O vice da chapa é o economista Antônio Teles Júnior (PDT).

Jaime Nunes (PSD) é o segundo colocado, com 42,70% dos votos válidos. Foram registrados 422.637 votos válidos. O total de votos em branco foi de 3.256 (0,75%), e os votos nulos contabilizaram 7.260 (1,68%). O índice de abstenção foi de 19,56%.

A campanha de Clécio ficou marcada pela grande coligação e apoios informais de, ao todo, 15 partidos, entre eles o PT de Lula, o PL de Bolsonaro e o PDT de Ciro, o único do país que conseguiu unir as legendas num único bloco. Adversários políticos há mais de 20 anos no Amapá, o ex-governador Capi (PSB) e o atual gestor Waldez (PDT) também estavam anunciaram estar no palanque de Clécio.

O candidato do Solidariedade teve ainda a campanha potencializada por Davi Alcolumbre (União Brasil), que é senador pelo Amapá, foi presidente do Congresso Nacional entre 2019 e 2021, e concorreu à reeleição no Senado neste pleito.

Clécio já liderava as pesquisas eleitorais do Ipec, divulgadas em agosto e setembro. O levantamento mais recente já indicava vitória dele no 1º turno.

