Ratinho Junior é reeleito governador do Paraná

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Confirmação foi dada pelo TSE às 19h30. Vice é Darci Piana (PSD). (Foto: FaceBook/Reprodução)

Ratinho Junior (PSD) foi reeleito governador do Paraná no primeiro turno neste domingo (2). A confirmação foi às 19h30, com 80,02%% das urnas apuradas.

“Muito obrigada a todos vocês que participaram dessa luta, dessa construção, e que nos ajudaram a fazer essa votação expressiva, bonita, para o nosso Paraná, para que a gente possa trabalhar mais quatro anos. Do fundo do meu coração, obrigado a todos vocês que estiveram ao meu lado trabalhando para que a gente pudesse fazer do Paraná esse exemplo do Brasil”, comemorou.

“Quero colocar o mesmo ritmo de trabalho que coloquie no primeiro mandato. Quero que agora com as energias renovadas e com o foco total no estado, né. A pandemia tirou muito a energia nossa de trabalho, nós tivemos que concentrar toda a nossa equipe pra cuidar do enfrentamento da pandemia. Vamos ter um governo de muito mais velocidade, muito mais obras, e sempre cuidando daquilo que é mais importnate que é o ser humano. O olhar cuidador. Cuidar do idoso, da criança, das pessoas que mais precisam”, disse ele sobre expectativas para o segundo mandato.

Aos 41 anos, o candidato foi deputado federal pelo Paraná por duas legislatura. Ele também foi o segundo candidato mais jovem a ser eleito para o Governo do Paraná.

