Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Em sua carreira política, essa foi sua 2ª eleição e a 2ª vitória. (Foto: Divulgação)

Romeu Zema (Novo) foi reeleito governador do Estado de Minas Gerais. Tendo recebido mais de 56% dos votos válidos, ele governará o 2º maior colégio eleitoral do País por mais 4 anos.

Alexandre Kalil (PSD), adversário direto de Zema durante toda a campanha no Estado, recebeu mais de 34% dos votos válidos. O resultado confirmou as pesquisas eleitorais, que indicavam a vitória de Zema no 1º turno das eleições gerais.

O governador reeleito de Minas enfrentou sua segunda disputa pelo governo do Estado. Em sua carreira política, essa foi sua 2ª eleição e a 2ª vitória. Em 2018, Zema se tornou o primeiro governador do partido Novo e rompeu com o domínio do PSDB e PT no comando do governo de Minas Gerais, o que não acontece desde 2002.

Antes de se filiar ao Novo, Zema foi filiado ao PL durante 18 anos, mas afirmou que nunca se envolveu em nenhuma atividade do partido. O governador nasceu na cidade de Araxá (MG) e tem 57 anos. Foi presidente do grupo Zema, empresa do ramo de varejo, até 2016.

O mineiro é formado em administração de empresas pela FGV e está afastado do comando de seu empreendimento desde que decidiu ser candidato. É divorciado de Ivana Scarpellini, com quem tem 2 filhos. Durante seu mandato como governador, enfrentou desafios para ajustar as contas públicas do Estado, que enfrentava atraso e parcelamento dos salários dos funcionários públicos desde 2016.

Em 2020, teve a 1ª crise do governo ao sancionar um reajuste de 13% para funcionários da segurança pública. O valor é menor que o proposto no projeto de Lei enviado pelo governo à Assembleia Legislativa de Minas Gerais.

