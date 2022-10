Política Sérgio Moro é eleito senador pelo Paraná

Por Redação O Sul | 2 de outubro de 2022

Compartilhe esta notícia:











O ex-juiz ficará no cargo até 2030. Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil O ex-juiz ficará no cargo até 2030. (Marcello Casal Jr/Agência Brasil) Foto: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Sérgio Moro (União Brasil) foi eleito senador pelo Paraná neste domingo (2). Com 99% das seções totalizadas, ele recebeu 1,9 milhão de votos (33%).

O ex-juiz ficará no cargo até 2030. A cadeira que será assumida por ele é a ocupada pelo antigo correlegionário e atual senador Alvaro Dias (Podemos), que disputava a reeleição.

Em segundo lugar na disputa pelo Paraná ficou o jornalista Paulo Martins, do PL, com 29% dos votos. Alvaro Dias ficou com 23% dos votos, em terceiro lugar no pleito.

Os suplentes de Moro são Luis Felipe Cunha e Ricardo Guerra, ambos do União.

Sobre Moro

Sérgio Fernando Moro nasceu em 1972, em Maringá, no Norte do Paraná. É casado com a advogada Rosângela Wolff Moro, que disputa para deputada federal por São Paulo. Eles têm dois filhos.

O ex-juiz formou-se em direito na Universidade Estadual de Maringá (UEM), fez aperfeiçoamento na escola de direito da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Concluiu o mestrado em Direito do Estado na Universidade Federal do Paraná (UFPR) e o doutorado pela mesma instituição, na área de direito constitucional.

Moro foi titular da 13ª Vara Federal de Curitiba e ganhou projeção nacional após ser responsável pelos processos da Lava Jato em primeira instância.

Ele deixou o cargo de juiz federal em 2018 para assumir o Ministério da Justiça e Segurança Pública no governo Bolsonaro. Em 2020, pediu exoneração do cargo de ministro motivado pela decisão de Bolsonaro de trocar o diretor-geral da Polícia Federal, Maurício Valeixo, que havia sido indicado por ele.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Política