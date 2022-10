Brasil Aposta de Caxias do Sul divide prêmio de quase R$ 320 milhões da Mega-Sena

Por Redação O Sul | 1 de outubro de 2022

Próximo sorteio será na quarta (5). Prêmio é estimado em R$ 3 milhões. (Foto: Agência Brasil)

Uma aposta simples de Caxias do Sul (Serra Gaúcha) e um bolão de seis cotas em Fernandópolis (SP) acertaram as seis dezenas do concurso nº 2.525 da Mega-Sena, realizado na noite deste sábado (1º) e que teve um dos maiores prêmios da história das loterias no Brasil: R$ 317,8 milhões. Cada uma levará quase R$ 159 milhões. Os números contemplados foram 04, 13, 21, 26, 47, 51. Para o sorteio da próxima quarta-feira (5), o prêmio é de R$ 3 milhões.

