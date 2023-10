Acontece Empresário Antonio Ortiz Romacho recebe título de Cidadão de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 20 de outubro de 2023

Evento contou com a presença de autoridades, familiares e amigos do homenageado, além de colaboradores do Asun Foto: Fernando Antunes/CMPA Foto: Fernando Antunes/CMPA

A Câmara Municipal de Porto Alegre concedeu título de Cidadão de Porto Alegre ao empresário Antonio Ortiz Romacho, em Sessão Solene realizada na noite desta quinta-feira (19), no Plenário Otávio Rocha. O proponente da homenagem foi o vereador Idenir Cecchim (MDB). O presidente do Legislativo, vereador Hamilton Sossmeier (PTB), abriu a solenidade cumprimentando a todos os presentes e falando da honra em presidir a sessão. “Em nome dos 36 parlamentares desta Casa, parabenizo o agora Cidadão de Porto Alegre, Antonio Ortiz Romacho”, afirmou Sossmeier.

O proponente falou um pouco da família do homenageado, proprietária da rede de supermercados Asun, contando que são amigos de longa data. “A história do Antonio é feita de muito trabalho, mas tem uma marca”, definiu. Cecchim salientou ser uma família de empreendedores, e que hoje tem 40 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul. Ele comentou o sucesso dos supermercados Asun no litoral gaúcho, que ficam na memória das pessoas pela qualidade, e que retornam ao supermercado também em Porto Alegre (RS).

O vereador destacou ainda o trabalho de Romacho como professor de física, na Escola São Francisco. “Mesmo tendo outra atividade, ele trabalhou como professor. Então essa homenagem eu quero te fazer, Antonio”, apontou. Cecchim completou dizendo que o homenageado conciliou as atividades de empreendedor e professor por 18 anos, sendo reconhecido pela comunidade da Baltazar de Oliveira Garcia, próximo a Alvorada. “Nós estamos falando hoje de 40 lojas de supermercado, mas não podemos esquecer do Antonio professor. Então essa minha homenagem, a quem foi importante como professor”, pontuou.

“Gente, as palavras de vocês me emocionaram”, começou o homenageado. Ele contou que no início do supermercado, em 1975, na praia de Quintão (RS), ele e a família dormiam no chão, dentro do estabelecimento. “É com grande honra e privilégio que recebo o título de Cidadão de Porto Alegre. Agora sei o que minha mãe sentiu quando, em 2013, ela recebeu essa honraria das mãos da nossa hoje deputada Any Ortiz”, relembrou, fazendo referência à mãe, Asunción – que deu origem ao nome do supermercado Asun – que recebeu o mesmo título da Câmara.

Romacho salientou as 40 lojas do Asun no Estado, distribuídas em 15 municípios. “Sinto muito orgulho das lojas que temos no litoral. Hoje, o litoral é cobiçado por outras empresas, mas nós estamos lá desde 1975”, frisou. O empresário agradeceu à família, aos amigos, aos colaboradores do Asun, e também ao vereador Cecchim pela homenagem. Romacho afirmou que o trabalho à frente do Asun é incansável, na busca de inovações e para melhorar a qualidade de vida das pessoas e das comunidades onde estão inseridos. “Nós acreditamos que o trabalho traz prosperidade, contribui para a construção dos sonhos, das novas gerações e para alcançar grandes feitos. Assim como minha mãe contribuiu para os nossos”, declarou.

Histórico

Antonio Ortiz Romacho, filho de uma família de imigrantes espanhóis, chegou ao Brasil em 1961, com seus pais e seus dois irmãos, nessa época tinha cinco anos. Seus pais, sempre muito empreendedores, iniciaram um pequeno negócio, em 1963, na cidade de Porto Alegre. Em 1975, a família inaugurou uma loja na praia de Quintão, fazendo com que todos se mudassem para o litoral. Depois, Romacho voltou a Porto Alegre para estudar física na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, onde se formou bacharel. No ano de 1983, Romacho encontrou um prédio quase abandonado na Avenida Benjamin Constant e abriu uma loja, trazendo parte da família novamente para a Capital.

Em 1989, foi inaugurada sua loja na Avenida Cavalhada, dando início, assim, a empresa Asun Comércio de Gêneros Alimentícios Ltda. O Grupo Asun conta hoje com 40 lojas, está na 2ª geração da família na administração da empresa, com atuação direta da 3ª geração, que são seus quatro filhos: Adriana, Fernanda, Lucas e Luiza; tendo atuação no litoral, Capital, região metropolitana e Santa Maria, com aproximadamente 3,6 mil colaboradores. Romacho foi, também, professor de física por 18 anos, no Colégio São Francisco.

