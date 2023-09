Esporte Antony é cortado da Seleção Brasileira em meio a investigação por agressão à ex-namorada

Por Redação O Sul | 4 de setembro de 2023

O atleta é investigado sobre suposta agressão contra sua ex-namorada. Foto: Lucas Figueiredo/CBF O atleta é investigado sobre suposta agressão contra sua ex-namorada. (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Foto: Lucas Figueiredo/CBF

O atacante Antony, do Manchester United, da Inglaterra, foi cortado da Seleção Brasileira nesta segunda-feira (4). O atleta é investigado sobre suposta agressão contra sua ex-namorada, a DJ e influenciadora Gabriela Cavallin. Para o lugar do jogador, o técnico interino Fernando Diniz convocou Gabriel Jesus, do Arsenal, também da Inglaterra.

Jesus fará parte do grupo para os jogos contra Bolívia e Peru, pelas duas primeiras rodadas das Eliminatórias para a Copa do Mundo.

“Em função dos fatos que vieram a público nesta segunda-feira (04/09), envolvendo o atacante Antony, do Manchester United, e que precisam ser apurados, e a fim de preservar a suposta vítima, o jogador, a Seleção Brasileira e a CBF, a entidade informa que o atleta está desconvocado da Seleção Brasileira”, afirmou a CBF em nota.

O portal UOL divulgou fotos, vídeos e prints de supostas conversas entre o atacante e a ex-companheira que confirmariam a agressão.

Por conta da acusação, Antony passou a ser investigado pela Polícia Civil de São Paulo. O inquérito policial foi instaurado pela 5ª Delegacia de Defesa da Mulher.

Antony nega as acusações de agressão. O empresário do atleta, Júnior Pedroso se pronunciou sobre o caso por meio de um comunicado enviado à CNN.

“O que se pode observar é que ela aparece na mídia sempre nos momentos que ela sabe que pode prejudicar o Antony. Como no dia da convocação para Seleção Brasileira e agora no momento da apresentação. Mas os fatos expostos são os mesmos que estão sendo tratados no processo investigatório”, afirmou Pedroso.

A DJ e influenciadora respondeu à defesa do empresário.

“Ele [Antony] vai tentar tirar minha credibilidade de qualquer forma, mas eu não vou deixar. Ele sabe tudo que fez comigo. Não é à toa que ele sempre quebrava meu celular para tirar todas as provas que eu tinha. Já quebrou três celulares meus quando falei em denunciar ele”, disse Gabriela à CNN.

Troca de mensagens

A DJ conseguiu medidas protetivas contra o jogador no Brasil e o denunciou na Inglaterra também. Uma troca de mensagens de texto no aplicativo WhatsApp entre eles mostra ofensas e ameaças do atleta após uma crise de ciúmes:

“Já era eu e você. Tomara que você morra, vai se fod..”

Em uma outra conversa, a DJ diz que o jogador deve perdão a ela pelos “chutes e agressões”. Antony, então, responde “perdão”.

Em uma imagem, Gabriela Cavallin também exibe um ferimento na cabeça, supostamente consequência de uma agressão do jogador.

O material foi entregue à Polícia Civil pela defesa de Gabriela e consta no inquérito como provas do que teriam sido as agressões do atleta.

2023-09-04