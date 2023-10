Futebol Anunciado como novo técnico do Flamengo, Tite tem um apartamento de 12 milhões de reais no Rio

Por Redação O Sul | 9 de outubro de 2023

O local conta com três quartos, quatro banheiros e piscina, e ainda possui vista para a praia da Barra. (Foto: Reprodução)

Anunciado como novo técnico do Flamengo nessa segunda-feira (9), Tite treinará um clube do Rio de Janeiro pela primeira vez em sua carreira. No entanto, ele já tem relações com a cidade. Comandante da Seleção Brasileira entre 2016 e 2022 – a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) tem sua sede no Rio –, possui um imóvel na Barra da Tijuca, na Zona Oeste da cidade, que adquiriu em março de 2021.

O apartamento de luxo é avaliado em R$ 12 milhões: uma cobertura de 509 m² no condomínio Waterways. O local conta com três quartos, quatro banheiros e piscina, e ainda possui vista para a praia da Barra. Porém, apesar do valor estipulado, ele “só” precisou desembolsar R$ 10,3 milhões para adquiri-lo.

Tite deve “se mudar” para seu apartamento em definitivo, pelo menos enquanto for treinador do clube carioca. A equipe também treina na Zona Oeste do Rio: o Ninho do Urubu fica no bairro de Vargem Grande, a cerca de 20 quilômetros do condomínio.

Contrato até 2024

Tite escolheu o Flamengo para realizar seu primeiro trabalho após o período de seis anos e meio como treinador da Seleção Brasileira . Sem concretizar o sonho de treinar um clube europeu e nem um pouco seduzido pela possibilidade de voltar ao Corinthians, time no qual é ídolo, o gaúcho de 62 anos se animou com o projeto apresentando pela diretoria rubro-negra e foi anunciado nesta segunda-feira como novo treinador da equipe, cargo ocupado anteriormente por Jorge Sampaoli.

O treinador aceitou assumir o comando de imediato e firmou um contrato válido até dezembro de 2024, quando termina o mandato de Rodolfo Landim na presidência do Flamengo. Ele espera aproveitar a paralisação do calendário nesta Data Fifa, iniciada em 9 de outubro, para introduzir sua filosofia de jogo com mais calma ao elenco.

A decisão de assumir durante a paralisação evitou um reencontro entre ele e a torcida corintiana na Neo Química Arena. No sábado, Corinthians e Flamengo empataram por 1 a 1 no último compromisso antes da Data Fifa. O clube paulista sonhava como retorno de Tite, bicampeão brasileiro e campeão da Libertadores, da Recopa e do Mundial pelo time do Parque São Jorge. Com a recusa por parte do treinador, a diretoria alvinegra acertou o retorno de Mano Menezes.

No Flamengo, o técnico terá a missão de acalmar os ânimos de uma torcida muito frustrada após ter a expectativa de um ano mágico substituída por um pesadelo. Campeão da Libertadores e da Copa do Brasil no ano passado, o time perdeu cinco finais (Carioca, Guanabara, Recopa Sul-Americana, Supercopa do Brasil e Copa do Brasil) em 2023 e foi eliminado nas oitavas de final da Libertadores. Atual quinto colocado do Brasileirão, com 44 pontos, está a 11 do líder Botafogo. As informações são dos jornais Extra e O Estado de S. Paulo.

