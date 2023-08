Geral Anunciado há um ano, novo modelo de passaporte brasileiro deve ser emitido em setembro

Por Redação O Sul | 3 de agosto de 2023

Compartilhe esta notícia:











Passados 11 meses do anúncio, nenhum passaporte do novo modelo foi confeccionado. (Foto: Divulgação)

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Anunciada no fim de junho do ano passado, em cerimônia em Brasília (DF) com a participação do então presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), a emissão do novo modelo de passaporte ainda não começou. À época, o governo federal informou que o documento passaria a ser fornecido a partir de setembro de 2022, mas, passados 11 meses, nenhum passaporte do novo modelo foi confeccionado. A previsão agora é de que isso aconteça a partir da segunda quinzena do mês que vem.

“A Polícia Federal (PF), em parceria com a Casa da Moeda Brasileira (CMB) e o Ministério das Relações Exteriores (MRE), tem trabalhado diuturnamente para dar início o mais breve possível à emissão do Novo Passaporte Brasileiro”, informou a PF ao Estadão. “As licitações de insumos e testes técnicos para a nova caderneta têm alterado o cronograma.” De acordo com a corporação, “tem-se previsão bastante próxima” para emissão do novo passaporte.

À época do seu anúncio, o governo federal afirmou que o modelo a ser lançado pretende “se tornar uma referência para o mundo”. Ele é temático e homenageia as diferentes regiões do Brasil por meio de representação de biomas e da cultura do País. Além disso, os dispositivos de segurança são considerados os mais modernos da atualidade.

O anúncio de que haveria um novo modelo de passaporte fez o jornalista Felipe Ferreira, de 39 anos, adiar o primeiro documento. Ele diz esperar desde maio do ano passado. “Tão logo iniciei os trâmites, surgiu a notícia de que haveria uma mudança no modelo de passaporte, tornando-o mais moderno e seguro. Com isso, decidi aguardar para o prosseguimento das etapas seguintes, para obter o documento no novo formato”, afirma.

“Eu imaginava que essa espera seria breve, de alguns meses apenas”, conta. Ferreira diz, porém, que nada mudou. “Nesse período sempre mantive contato com o posto de atendimento da PF daqui (de Piracicaba, no interior de São Paulo, onde ele mora),e um servidor afirmou não ter nenhuma informação ou previsão.”

Ele teme que, além da espera, tenha ainda de pagar mais pelo novo documento. “No último contato, fui informado sobre a possibilidade de eventual reajuste no valor quando o novo modelo começar a ser emitido”, afirmou Ferreira.

Quando o governo anunciou o modelo, contudo, a informação era de que não haveria mudança nas cobranças. O valor para emissão é de R$ 257, 25.

Enquanto isso, a emissão do passaporte atual acontece normalmente. Segundo a Polícia Federal, apesar de um aumento na procura, a fila de espera é a menor da história. “Registra-se apenas 1,7 dia de espera, em média, para que o cidadão brasileiro possa agendar seu atendimento. Na maioria dos postos é possível agendar para o dia seguinte sua ida ao Posto de Emissão de Passaporte da PF mais próximo”, diz a corporação. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Geral

https://www.osul.com.br/anunciado-ha-um-ano-novo-modelo-de-passaporte-brasileiro-deve-ser-emitido-em-setembro/

Anunciado há um ano, novo modelo de passaporte brasileiro deve ser emitido em setembro

2023-08-03