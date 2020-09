Porto Alegre Anunciados os vencedores do décimo-terceiro Prêmio Açorianos de Artes Plásticas de Porto Alegre

Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

"Noite dos Museus" foi um dos destaques do júri. (Foto: Divulgação)

Uma das principais honrarias concedidas aos profissionais da atividade de Porto Alegre, o Prêmio Açorianos de Artes Plásticas teve os vencedores de sua décima-terceira edição anunciados pela SMC (Secretaria Municipal da Cultura). Ao todo, 13 pessoas, eventos e projetos receberam o reconhecimento.

Com uma homenagem especial aos artistas plásticos Lou Borguetti e Danúbio Gonçalves, ambos falecidos neste ano, a premiação ressaltou os agraciados pelo júri e também concedeu a Izis Abreu o Prêmio “Jovem Curador”, conferido em parceria com a Aliança Francesa e com direito a uma viagem a Paris para o ganhador.

A comissão de indicação foi composta por Luisa Kiefer, Fernanda Albuquerque e Daniel Escobar. Para o júri de premiação, foram incluídas Marina Camargo e Mélanie Le Bihan. O colegiado definiu os seguintes vencedores, em 13 categorias:

– Artista iniciante: Manoela Furtado;

– Destaque artista: Teresa Poester;

– Destaque em curadoria: Gabriel Cevallos;

– Exposição individual: “Ponto Vernal” (Margs), de Bruno Borne;

– Exposição coletiva: “As Coisas que São Ditas Antes” (Casa Baka);

– Destaque ações de difusão e inovação: 6º Festival Kino Beat;

– Destaque publicações: “Diário de uma Boneca” (FVCB), de Lia Menna Barreto;

– Destaque acervos: “Mulheres nos Acervos”;

– Pesquisa Colaborativa: Cristina Barros, Marina Roncatto, Mel Ferrari e Nina Sanmartin;

– Destaque ação de educação: “10 x 15: Momentos de Não Calar” (Cap/UFRGS);

– Destaque instituição: Margs (Museu de Arte do Rio Grande do Sul);

– Destaque do júri: “Noite dos Museus” e “Luiz Carlos Felizardo” (Exposição);

– Prêmio Jovem Curador, da Aliança Francesa: Izis Abreu.

Auxílio à Cultura

Nesta sexta-feira (18), a SMC começou a divulgar nas redes sociais os primeiros projetos premiados nos editais emergenciais de auxílio ao setor, um dos mais impactados pelas medidas restritivas de combate ao coronavírus. O foco da iniciativa são produções on-line. O investimento total é de R$ 575 mil.

Foram contemplados mais de 300 projetos de profissionais e espaços nas áreas de literatura, cinema, audiovisual, teatro, dança, artes plásticas, artes populares e circo. A lista inclui propostas de pessoas físicas (artistas, técnicos e produtores) da cadeia cultural, bem como jurídicas, com ou sem fins lucrativos.

(Marcello Campos)

