Por Redação O Sul | 18 de setembro de 2020

Um das iniciativas é de autoria do deputado estadual Luiz Marenco. (Foto: Celso Bender/AL-RS)

O governador Eduardo Leite sancionou nesta sexta-feira (18) projetos de lei propostos por deputados estaduais para incluir duas datas festivas no calendário oficial de eventos do Rio Grande do Sul. Uma das iniciativas institui o Dia Estadual do Atirador Esportivo (25 de junho), enquanto a outra regulamenta o evento “Rio Uruguai, Parceria e Truco”, em São Borja (Região das Missões), sem especificar uma data.

A cerimônia de assinatura foi realizada por meio de videoconferência, devido às restrições geradas pela pandemia de coronavírus, e a publicação se deu por meio de edição-extra do Diário Oficial do Estado.

“Sempre fazemos questão de solenizar essas sanções para destacar os projetos de autoria dos parlamentares estaduais”, frisou o governador. “São eles que representam a nossa população e, por meio desses projetos, formalizam situações ou eventos que já fazem parte do dia a dia dos gaúchos.”

PL 354/2019

Proposta pelo deputado Ruy Irigaray, a inclusão do “Dia Estadual do Tiro Desportivo” (25 de junho) no Calendário Oficial do Rio Grande do Sul homenageia o competidor brasileiro Guilherme Paraense (1884-1968), primeiro atleta do País a conquistar uma medalha de ouro em Olimpíada – nos Jogos de 1920, na Antuérpia (Bélgica).

PL 462/2019

Tendo como proponente o deputado Luiz Marenco, insere no mesmo Calendário o evento “Rio Uruguai, Parceria e Truco”, realizado no município de São Borja.

“Trata-se de um tradicional e consolidado evento que ocorre anualmente na cidade”, detalha a justificativa. “Como características marcantes ao longo dos 20 anos de existência, destacam-se a tradição do jogo do truco, a preservação da natureza junto ao lendário rio Uruguai, a valorização da cultura e da música rio-grandense, além do companheirismo e amizade entre os participantes do evento.”

(Marcello Campos)

