Essa é a terceira autorização concedida pela Anvisa para testes de vacinas contra o coronavírus em humanos no País. Já são realizados estudos clínicos com vacinas da Universidade de Oxford, no Reino Unido, e da empresa chinesa Sinovac, parceiras da Fundação Oswaldo Cruz e do Instituto Butantan, respectivamente.

A Pfizer informou que o estudo será conduzido em São Paulo, no Centro Paulista de Investigação Clínica, e na Bahia, na Instituição Obras Sociais Irmã Dulce.