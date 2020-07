Rio Grande do Sul “Sentiu os sintomas? Procure imediatamente uma unidade de saúde”, diz o ministro interino Eduardo Pazuello

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

Pazuello (foto) concedeu entrevista coletiva junto com Leite e Marchezan. (Foto: Divulgação)

Em entrevista coletiva ao lado do governador gaúcho Eduardo Leite e do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, o ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, explicou, na tarde desta terça-feira (21), a orientação da pasta para quem estiver com sintomas de Covid-19.

“Não pode haver dúvidas em relação às orientações do Ministério da Saúde. Sentiu os sintomas? Procure imediatamente uma unidade de saúde”, afirmou o general durante visita ao Rio Grande do Sul.

“Nós precisamos tratá-los no início, de forma precoce, com medicamentos, com o diagnóstico do médico. É assim que nós vamos salvar mais vidas”, destacou Pazuello, que também visitará Paraná e Santa Catarina nesta semana.

Durante a coletiva, Leite e Marchezan agradeceram o apoio do ministério no enfrentamento da pandemia de coronavírus no Estado.

Na manhã desta terça, em reunião no Palácio Piratini, o ministro interino da Saúde anunciou o envio de mais cem respiradores ao Estado. A nova remessa se soma aos 535 aparelhos já entregues pelo Ministério da Saúde ao RS.

Além dos respiradores, foi confirmado o envio de um extrator ao Laboratório Central do Estado. O equipamento é utilizado para a realização automatizada de exames RT-PCR.

