Mudanças nas regras tributárias já são tema de propostas em análise no Senado e na Câmara, em textos assinados por parlamentares. Deputados e senadores cobram maior participação do Executivo na discussão do assunto.

A unificação de PIS e Cofins dará origem à Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), um imposto do tipo “valor agregado” (IVA).