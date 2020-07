Brasil Caixa suspende “centenas de milhares” de contas digitais por suspeita de fraude

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

Compartilhe esta notícia:







Presidente da Caixa apontou que a origem da fraude se deu no início dos cadastramentos do auxílio emergencial Foto: Divulgação Presidente da Caixa apontou que a origem da fraude se deu no início dos cadastramentos do auxílio emergencial. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, afirmou nesta terça-feira (21) que “centenas de milhares” de contas de poupança digital do banco, movimentadas pelo Caixa Tem e usadas para o crédito do auxílio emergencial, foram suspensas por suspeita de fraude.

“Todos os bloqueios são por suspeita de fraude”, disse Guimarães. “Suspendemos centenas de milhares de contas sim, e neste momento as pessoas podem pedir o desbloqueio”, prosseguiu. Segundo ele, o total de contas bloqueadas seria equivalente a cerca de 5% do total de aprovados para receber o auxílio.

De acordo com o executivo, as pessoas que tiveram a conta bloqueada terão que comparecer a uma agência da Caixa e comprovar a sua identidade. “Quando a pessoa vai à agência e mostra que é ela mesma, nós liberamos rapidamente. Se ela não for, ficará sim bloqueado, porque essa questão de fraude neste momento de pandemia é inaceitável”, disse.

Guimarães apontou que a origem da fraude se deu no início dos cadastramentos do auxílio emergencial. De acordo com ele, como muitas pessoas não possuíam celular, a Caixa permitiu que um celular abrisse mais de uma conta, o que foi o “cerne da fraude”.

“Temos as provas de que a grande maioria foram utilizadas por hackers. Mas algumas pessoas são pessoas honestas que foram penalizadas”, afirmou. Ele apontou, no entanto, que os responsáveis já foram identificados e “rapidamente serão penalizados”.

Compartilhe esta notícia:







Voltar Todas de Brasil