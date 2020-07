Porto Alegre Mesa Brasil Sesc e Uber entregam refeições a famílias em situação de vulnerabilidade social em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

O Mesa Brasil Sesc é uma rede permanente de solidariedade que atua desde novembro de 2003 no RS Foto: Divulgação O Mesa Brasil Sesc é uma rede permanente de solidariedade que atua desde novembro de 2003 no RS. (Foto: Divulgação) Foto: Divulgação

O Mesa Brasil Sesc, em parceria com a Uber, está entregando 550 refeições por dia para instituições cadastradas no programa. A ação ocorrerá por três meses, e a expectativa é entregar 26.670 refeições a famílias de Porto Alegre em situação de vulnerabilidade social neste período.

As marmitas estão sendo produzidas pela empresa de refeições coletivas Sapore especificamente para esta campanha e levadas às instituições da Capital que farão a distribuição entre as pessoas atendidas.

Além da entrega das marmitas, que começou no dia 1º de julho, o Mesa Brasil Sesc distribuiu, nas duas primeiras semanas mais de 12 toneladas de sorvete. A ação beneficiou mais de 80 instituições cadastradas no programa.

O Mesa Brasil Sesc é uma rede permanente de solidariedade que atua desde novembro de 2003 no Rio Grande do Sul com o objetivo de evitar o desperdício de alimentos e diminuir as carências nutricionais da população. Para alcançar essas metas, conta com o apoio de empresas, entidades sociais e voluntários.

No RS, o Mesa Brasil Sesc é realizado pelo Sistema Fecomércio-RS em Porto Alegre e na Região Metropolitana, em Cachoeira do Sul, Ijuí, Erechim, Santa Maria, Rio Grande e nos Vales do Taquari e Rio Pardo. Outras informações podem ser obtidas no site www.sesc-rs.com.br/mesabrasil.

