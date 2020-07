Bem-Estar Santa Casa de Porto Alegre lidera duas pesquisas inéditas sobre a Covid-19

Por Redação O Sul | 21 de julho de 2020

O primeiro estudo avaliará profissionais que atuam em emergências de cinco grandes hospitais de Porto Alegre

Ao longo dos próximos dias, equipes de pesquisadores, coordenadas pelo médico Alessandro Pasqualotto, chefe do Laboratório de Biologia Molecular da Santa Casa de Porto Alegre, e pelo diretor Médico e de Ensino e Pesquisa da Santa Casa, Antonio Kalil, vão a campo conduzir dois novos estudos epidemiológicos sobre a Covid-19 no Rio Grande do Sul, ambos liderados pela instituição em parceria com o Instituto Cultural Floresta e a UFCSPA.

O primeiro estudo avaliará profissionais de saúde que atuam em emergências de cinco grandes hospitais de Porto Alegre. Além fornecer informações clínicas, todos os profissionais serão testados com teste rápido para saber quantos já tiveram contato com o vírus e desenvolveram anticorpos. O estudo será repetido após 15 dias, com os mesmos trabalhadores. Os pesquisadores estimam realizar cerca de 3 mil testes neste estudo, no qual será avaliada uma das populações mais duramente expostas à Covid-19 em Porto Alegre.

A segunda pesquisa será feita com a Brigada Militar. Serão avaliados 1,5 mil soldados em dez cidades gaúchas. Segundo Pasqualotto, “além de estudarmos uma população que esteve trabalhando durante toda a epidemia, faremos a detecção de anticorpos por ELISA, sabidamente mais sensíveis que os testes rápidos. Ainda, o estudo passou por rigoroso cálculo de tamanho de amostra e a participação se dará por sorteio, de modo que nossos resultados deverão refletir, de modo fiel, a frequência com que a Brigada Militar efetivamente desenvolveu anticorpos contra a Covid-19. E isto poderá ter importantes implicações para a compreensão da epidemiologia da Covid-19 em nosso Estado.”

O primeiro estudo iniciou nesta terça (21), e a coleta deverá durar em torno de quatro dias. Já a pesquisa com a Brigada Militar será realizada na quinta (23) e na sexta (24).

