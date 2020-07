Porto Alegre Campanha arrecada equipamentos eletrônicos para crianças e adolescentes de abrigos de Porto Alegre

21 de julho de 2020

Videogames estão entre os equipamentos que podem ser doados

A SUCESU-RS – Associação dos Usuários de Informática e Telecomunicações do RS –, em parceria com o Projeto Pais de Coração, que tem como propósito inspirar corações para o Movimento de Adoção, lançaram a campanha SUCESU-RS Solidariedade – Doe Tecnologia, Doe Educação, que visa arrecadar equipamentos eletrônicos para crianças e adolescentes das Casas Lares e Abrigos de Porto Alegre, que enfrentam os efeitos da pandemia de Covid-19.

“Elas não estão lá porque desejam e sim por não terem família neste instante. Se em casa seu filho e você já aprenderam e brincaram bastante com aquela ‘engenhoca tecnológica’ e agora ela está de lado e funciona bem, vai lá e doe para estas crianças e adolescentes que necessitam. Você contribuirá para que elas tenham um pouco mais de alento na sua situação agravada por esta pandemia”, disse Nilson Ayala Queiróz, presidente da SUCESU-RS.

A iniciativa também conta com o apoio da Dra. Cinara Vianna Dutra Braga, promotora da Infância e Juventude de Porto Alegre, que relata as dificuldades pelas quais as casas estão passando com as crianças sem aulas e a redução de voluntários devido à pandemia. Dra. Cinara conta que são 72 casas na Capital com uma população de cerca de 850 crianças e adolescentes de 0 a 18 anos incompletos. “Nestes mais de 120 dias de pandemia, eles estão fechados nas casas e abrigos com necessidade de lazer e ocupação. Por isso, agradeço muito essa campanha da SUCESU-RS, que vai facilitar o acesso deles aos equipamentos, seja para diversão, seja para acompanhar aulas on-line”, destaca.

O que doar: em especial, videogames e aparelhos de DVD, além de celulares, tablets, computadores ou notebooks em boas condições de uso e, preferencialmente, higienizados e plastificados.

Como doar: faça contato pelo (51) 99972-3560 para que o equipamento seja coletado.

Além de presidente da SUCESU-RS, Nilson é fundador do Projeto Pais de Coração e pai de coração de dois meninos com sua esposa. Por conhecer a realidade dessas crianças, ele reforça seu apelo: “Elas estão carentes de amor incondicional familiar, mas não vamos deixar faltar para eles o amor fraternal humano. Vamos lá!! Se doe de amor através de teu gesto de ajuda!! Ficaremos muito agradecidos e super dispostos a ajudar para que estas doações cheguem ao seu destino”.

