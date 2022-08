Saúde Anvisa determina testes diários para uso de mamógrafos nas redes de saúde pública e privada

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Medida é válida para todo Brasil e representa uma vitória a todas as mulheres Foto: Divulgação Medida é válida para todo Brasil e representa uma vitória a todas as mulheres. Foto: Divulgação

A mamografia no Brasil deu um grande salto em direção à excelência na qualidade dos exames. Recentemente, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) determinou em resolução a obrigatoriedade diária do teste de qualidade de imagem nos mamógrafos. Antes da data, as análises de qualidade ocorriam mensalmente.

A testabilidade nos mamógrafos faz parte do PNQM (Programa Nacional de Qualidade em Mamografia), instituído pelo Ministério da Saúde como norma de segurança exigida aos serviços públicos e privados de diagnóstico por imagem.

Os testes diários vão ajudar a reverter um dado alarmante, constatado pelo INCA (Instituto Nacional do Câncer), em que exames de mama averiguados pelo INCA continham erros, desde o emprego incorreto e sujeira no aparelho até a utilização de filme radiográfico riscado ou com marcas de impressão digital.

“Problemas como esses podem levar a interpretação das imagens e laudos equivocados, comprometendo a detecção da doença e, consequentemente, a saúde das pacientes”, explica o físico médico Walmoli Gerber Jr.. Segundo ele, quanto mais se testar a qualidade, maior a probabilidade de detecção do câncer de mama, dada as chances de cura em 90% quando identificado precocemente.

É importante dizer que a mamografia é a grande aliada das mulheres para a detecção precoce do câncer de mama. Estudos mostram que a realização anual do exame, a partir dos 40 anos, reduz em mais de 35% a mortalidade pela doença.

Para garantir a qualidade dos laudos e o diagnóstico correto, hospitais, clínicas e consultórios de todo país que realizam mamografias passam a fazer, a partir de agora, testes diários nos equipamentos com o uso de phantom, um instrumento que age como um simulador de mama.

“Se a leitura de estruturas estiver nítida pelo uso dos simuladores, significa dizer que o equipamento está adequado para o exame”, explica o físico médico, para quem os testes mensais para diários representam uma vitória para todas as mulheres.

Embora a resolução anterior estabelecia testes de qualidade mensais, Santa Catarina foi o primeiro estado a fazê-los diariamente, desde 2015. O físico médico Walmoli explica que as normas estabelecidas pela Anvisa são rigorosas, propensas a suspensão do serviço de mamografia nos hospitais, clínicas e consultórios que não as cumprirem.

“Qualidade da imagem, força de compressão, dose glandular média na mama são alguns critérios exigidos, e que precisam ficar à disposição das autoridades sanitárias para inspeção”, explica.

Ele também esclarece que os testes trazem segurança ao operador e ao responsável técnico da instituição de saúde e garantia no resultado do laudo para o médico, que terá as condições necessárias para propor o tratamento mais adequado à paciente. “A saúde da mulher sai ganhando e o Brasil vai se destacar mundialmente na capacidade de rastreamento”, conclui.

