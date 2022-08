Porto Alegre Prosseguem as buscas a homem que desapareceu após cair em arroio durante temporal em Porto Alegre

Por Redação O Sul | 16 de agosto de 2022

Temporal deixou semáforos fora de operação e provocou acúmulo de água em diversas vias Foto: PMPA/Divulgação Temporal deixou semáforos fora de operação e provocou acúmulo de água em diversas vias. (Foto: PMPA/Divulgação) Foto: PMPA/Divulgação

A Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Guarda Municipal de Porto Alegre prosseguem, nesta terça-feira (16), as buscas a um homem que desapareceu após cair no Arroio Moinho, no bairro São José, na Zona Leste, durante o forte temporal que atingiu a Capital no início da noite de segunda (15).

O homem estava auxiliando moradores a deixarem suas casas quando caiu na água, segundo testemunhas. Na noite de segunda e na madrugada desta terça, as buscas se concentraram na extensão do arroio Moinhos e no Dilúvio.

O prefeito Sebastião Melo convocou uma reunião da Comissão Permanente de Atuação em Emergências para localizar o homem e tomar outras providências em relação aos estragos causados pela chuva, vento e queda de granizo.

A prefeitura informou que as suas equipes continuam mobilizadas para minimizar os transtornos e estão nas ruas atendendo as ocorrências. De acordo com a Defesa Civil Municipal, uma casa desabou na rua da Represa, no bairro São José, e houve destelhamentos de residências em outros pontos da cidade.

Os bairros mais atingidos são: Restinga, Santa Tereza, Chácara das Pedras, Arquipélago, Agronomia, Santo Antônio e Partenon. Na região da ilhas, famílias receberam lonas para telhados danificados.

Após o temporal, também foram registradas quedas de postes e árvores. Semáforos ficaram fora de operação e houve acúmulo de água em diversas vias.

Interior do Estado

Fortes temporais também deixaram estragos no interior do Rio Grande do Sul na noite de segunda e na madrugada desta terça. Milhares de pessoas ficaram sem energia elétrica.

Cidades da Região Metropolitana de Porto Alegre, como Canoas, Cachoeirinha, Eldorado do Sul e Gravataí, cancelaram as aulas e outras atividades em razão dos estragos.

Em Rio Pardo, uma das cidades mais atingidas pela queda de granizo, houve diversos destelhamentos de imóveis.

