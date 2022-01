Saúde Anvisa deve aprovar até terça-feira venda de autotestes de Covid

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2022

Medida vai agilizar a detecção do coronavírus.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) trabalha para aprovar os autotestes no Brasil até a próxima terça-feira (18).

Fontes da agência informam que os técnicos adiantaram o trabalho burocrático e de regulamentação, antes mesmo da chegada formal dos documentos do Ministério da Saúde sobre os autotestes. O ministério informou que enviou o pedido para a liberação dos autotestes nesta quinta (13). A Anvisa confirmou que recebeu nesta sexta.

Diante da explosão de casos da variante Ômicron, a agência entendeu que a resolução atualmente em vigência no país, que proíbe esse tipo de testagem para Covid, tem que ser revista a partir de políticas formuladas pelo Ministério da Saúde.

As negociações para aprovar o autoteste no Brasil começaram em dezembro de 2021, em reunião com o secretário executivo da pasta, Rodrigo Cruz. Neste mês de janeiro, com o avanço rápido das infecções pela nova variante, a agência acelerou o processo. Segundo fontes, “a aprovação será rápida” e a agência já está “trabalhando na redação das novas regras”.

A liberação pode ser feita “ad referedum”, ou seja, pelo diretor-presidente, Antonio Barra Torres, e depois pela diretoria colegiada. Isso ainda está sendo discutido.

Os termos da política de autotestes da saúde ainda não são conhecidos pela agência mas, em princípio, assim que a Anvisa aprovar a venda dos autotestes, a testagem em casa estará liberada.

