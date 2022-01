Tecnologia Uber terá serviço de ônibus e vans fretados para funcionários de empresas no Brasil

Por Redação O Sul | 14 de janeiro de 2022

O serviço será feito por transporte terceirizado. (Foto: Reprodução)

Uma semana após fechar o sistema Eats de delivery no Brasil, o Uber anunciou o início do serviço de ônibus e vans fretados para transporte de funcionários de empresas no país.

O Uber Shuttle permite o uso do app para gerenciar o transporte dos colaboradores em veículos que levam de 10 a 50 pessoas.

De acordo com a empresa, os funcionários podem reservar no aplicativo uma vaga no ônibus, além de checar as rotas e paradas disponíveis para o embarque e desembarque em tempo real.

Ônibus são terceirizados

O sistema que organiza as viagens de ônibus no Uber é similar ao que existe com carros de passeio, porém, neste novo caso são empresas terceirizadas que fornecem os veículos para o transporte dos colaborados.

O Uber disse que os valores pagos pelas companhias que aderirem ao serviço dependem de cada contrato, e podem variar de acordo com a quantidade de viagens e funcionários ou se o acordo for feito por pacotes mensais.

