Saúde Anvisa pede informações sobre eficácia de vacinas contra variante

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2021

Agência informou que já enviou ofício para Pfizer, Butantan, Fiocruz e Janssen. Foto: Reprodução Agência informou que já enviou ofício para Pfizer, Butantan, Fiocruz e Janssen. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) informou nesta quarta-feira (1°) que solicitou informações às vacinas autorizadas no País sobre a eficácia e efetividade dos imunizantes contra a nova variante da Covid-19, a ômicron.

“A Agência solicitou às desenvolvedoras de vacinas informações sobre os estudos em andamento. A Anvisa exige, para as vacinas autorizadas, que os desenvolvedores monitorem e avaliem o impacto das variantes na eficácia e na efetividade dos imunizantes”, disse a Agência em nota.

A Anvisa ainda reforçou que as vacinas disponíveis atualmente “permanecem efetivas na prevenção contra a Covid-19 e desfechos clínicos graves, incluindo hospitalização e morte”.

Em nota, a Pfizer informou que já começou a avaliar o impacto na variante ômicron na eficácia da vacina. (Leia a nota completa abaixo)

A expectativa da fabricante é que os resultados dos estudos estejam disponíveis ainda no mês dezembro. Só então, a Pfizer irá avaliar se será preciso desenvolver uma nova versão da vacina ou não.

Segunda a farmacêutica, caso seja necessário desenvolver uma nova vacina, será preciso “6 semanas para o desenvolvimento e cem dias para a produção”.

A variante ômicron – também chamada B.1.1529 – foi reportada à OMS em 24 de novembro de 2021 pela África do Sul. De acordo com OMS, a variante apresenta um “grande número de mutações”, algumas preocupantes. O primeiro caso confirmado da ômicron foi de uma amostra coletada em 9 de novembro de 2021 no País.

Nesta terça (30), autoridades sanitárias holandesas afirmaram que a variante já estava presente na Holanda no dia 19 de novembro – uma semana antes do que se acreditava e antes da OMS classificar como variante de preocupação.

A primeira imagem da variante ômicron do coronavírus revelou mais que o dobro de mutações que a da variante delta.

Nota da Pfizer

A Pfizer e Biontech já começaram os estudos do impacto da variante ômicron na eficácia da vacina atualmente distribuída e espera ter resultados já em dezembro. Com isso, avaliará se será preciso desenvolver uma nova versão do imunizante.

A tecnologia de mRNA utilizada pela ComiRNAty tem como uma de suas vantagens a possibilidade do desenvolvimento rápido da vacina, sendo necessário apenas identificar o sequenciamento do RNA da nova variante,

É estimado que, se for o caso de desenvolver um novo produto, seriam necessárias 6 semanas para o desenvolvimento e cem dias para a produção.

O Governo Brasileiro assinou no dia 29/11 o terceiro contrato com a Pfizer, que prevê o fornecimento de 100 milhões de doses da vacina contra a COVID-19 para o ano de 2022.

Ainda como parte do acordo, existe a opção de aumentar o número de doses previstas para serem entregues ao país em até 50 milhões de vacinas adicionais, elevando o número total de doses potenciais para 150 milhões para próximo ano.

Esse contrato já inclui possíveis novas versões do imunizante para variantes e para diferentes faixas etárias.

