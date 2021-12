Porto Alegre Cais do Porto de Porto Alegre abrigará South Summit 2022

Por Redação O Sul | 1 de dezembro de 2021

O South Summit acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de março, durante as comemorações dos 250 anos da Capital. Foto: Cesar Lopes/PMPA O South Summit acontecerá nos dias 29, 30 e 31 de março, durante as comemorações dos 250 anos da Capital. (Foto: Cesar Lopes/PMPA) Foto: Cesar Lopes/PMPA

Agora tem data: a South Summit 2022 ocorrerá nos dias 29, 30 e 31 de março no Cais do Porto, em Porto Alegre. O anúncio feito pelo governador Eduardo Leite, o prefeito da capital, Sebastião Melo, a fundadora da plataforma, María Benjumea, e a CEO da plataforma, Marta del Castillo, ocorreu durante apresentação do evento nesta quarta-feira (1°), no hotel Swan Generation.

“Trazer a South Summit para Porto Alegre é colocar o Estado como referência mundial em inovação e tecnologia”, disse Leite.

A plataforma ocupará três pavilhões no Cais do Porto, totalizando área de 5 mil metros quadrados, espaços que serão revitalizados em parceria com a iniciativa privada para receber startups, expositores e patrocinadores. Serão montados quatro palcos para a realização de reuniões e palestras, também haverá zona de networking, business lounge e área de alimentação.

Os organizadores trabalham com estimativa de mais de 150 palestrantes. A programação, os palestrantes e os prazos de inscrições ainda serão divulgados pelos organizadores. Participaram do anúncio da data e local a fundadora da South Summit, María Benjumea, e a CEO da plataforma, Marta Castillo. Conforme María, a South Summit será uma experiência que facilitará a geração de negócios.

“A realização deste evento é fruto de uma conquista coletiva e é desta forma, unindo esforços, que estamos trabalhando para fazer um grande evento aqui em Porto Alegre”, disse o prefeito Sebastião Melo.

A South Summit é reconhecida como uma plataforma global para inovação, sendo uma das principais conferências da Europa. Criada em 2014, pela primeira vez será fora de Madri.

