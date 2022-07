Saúde Anvisa recebe pedido de registro definitivo da CoronaVac

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2022

Compartilhe esta notícia:











A agência também discutirá a autorização para uso emergencial do imunizante em crianças de 3 a 5 anos Foto: Ana Amaral/Prefeitura de Parnamirim A agência também discutirá a autorização para uso emergencial do imunizante em crianças de 3 a 5 anos. (Foto: Ana Amaral/Prefeitura de Parnamirim) Foto: Ana Amaral/Prefeitura de Parnamirim

🔊 Ouça essa notícia clicando aqui

Um ano e meio após a aprovação do uso emergencial, a Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) informou, neste sábado (09), que recebeu o pedido de registro definitivo da vacina CoronaVac. A solicitação foi enviada pelo Instituto Butantan na sexta-feira (08).

O imunizante foi aprovado no Brasil para adultos e crianças e adolescentes de 6 a 17 anos. A autorização, no entanto, prevê apenas o uso emergencial. As áreas técnicas da Anvisa analisarão o registro definitivo em até 60 dias. Assim como as demais vacinas contra a Covid-19, o pedido terá análise prioritária.

A análise será feita de forma conjunta, por três áreas distintas da Anvisa: a de medicamentos, que avalia os aspectos de segurança e eficácia; a área de farmacovigilância, responsável pelo monitoramento e planos de acompanhamento da vacina; e a de Inspeção e Fiscalização, responsável pela avaliação das boas práticas de fabricação.

Essa não é a única pendência da CoronaVac na Anvisa. Na quarta-feira (13), o órgão discutirá a autorização para uso emergencial do imunizante em crianças de 3 a 5 anos.

Compartilhe esta notícia:











Voltar Todas de Saúde