Brasil Triplex atribuído ao ex-presidente Lula pela Operação Lava-Jato é entregue ao novo proprietário

Por Redação O Sul | 9 de julho de 2022

O imóvel, que havia sido adquirido por um empresário em um leilão, foi sorteado no fim de maio Foto: Reprodução O imóvel, que havia sido adquirido por um empresário em um leilão, foi sorteado no fim de maio. (Foto: Reprodução) Foto: Reprodução

O triplex no Guarujá, no litoral de São Paulo, atribuído ao ex-presidente Lula pela Operação Lava-Jato foi entregue ao novo proprietário na sexta-feira (08). Ele ganhou o imóvel em um sorteio realizado no fim de maio, com base nos números da Loteria Federal.

Localizado no 16° andar do Edifício Solaris, o apartamento tem 215 metros quadrados, quatro quartos – sendo duas suítes –, duas salas, cozinha, área de serviço, elevador, churrasqueira e piscina, além de uma vista privilegiada à praia das Astúrias.

O empresário Antônio Tarcísio Mendes da Nóbrega, de 63 anos, foi o ganhador do imóvel. Ao receber as chaves, ele definiu o apartamento como “maravilhoso”. Nóbrega afirmou que pretende vendê-lo para realizar investimentos.

O imóvel foi sorteado em 28 de maio pela empresa Pancadão de Prêmios. A campanha para sortear o triplex, avaliado em R$ 3 milhões, iniciou em 20 de novembro de 2021. Os candidatos a dono do imóvel precisaram pagar uma mensalidade de R$ 19,90 ao mês para participar do sorteio do apartamento. O triplex havia sido adquirido pelo empresário Fernando Gontijo em um leilão determinado pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. O ex-presidente Lula sempre negou ser o dono do imóvel.

