Por Redação O Sul | 22 de abril de 2023

A agência determinou ainda o recolhimento de todos os mais de 120 itens vendidos pela empresa. (Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) determinou, na última sexta-feira (21), a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso de todos os alimentos, de qualquer lote, produzidos pela Labornatus do Brasil.

Após inspeção sanitária que identificou “falhas graves” na fábrica da cidade de Marataízes, no Espírito Santo, a agência determinou ainda o recolhimento de todos os mais de 120 itens vendidos pela empresa.

A medida foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) na última quarta-feira por meio da Resolução RE 1.344. A Labornatus é conhecida pela venda de suplementos alimentares, chás, shakes e outros alimentos semelhantes.

Segundo a Anvisa, a decisão é preventiva e foi adotada depois de uma inspeção sanitária realizada em conjunto com o Núcleo Especial de Vigilância Sanitária do Espírito Santo e com a Vigilância Sanitária Municipal de Marataízes.

Na fiscalização, foram identificadas “falhas graves de boas práticas de fabricação relacionadas à documentação, estrutura física, higiene do estabelecimento e dos trabalhadores, controle de pragas, controle de potabilidade de água, controle de qualidade e segurança de matérias-primas e do produto final, Programa de Controle de Alergênicos, entre outros”, segundo nota da agência.

“Além disso, os produtos da empresa não apresentam em sua rotulagem a declaração sobre a presença dos principais alimentos que causam alergias alimentares, dos seus derivados ou sobre o risco de contaminação cruzada”, diz o texto da resolução.

A autarquia explica que a não conformidade com as regras de boas práticas de fabricação “pode impactar a qualidade e a segurança do produto final”. A suspensão imposta à empresa permanecerá válida até a adequação do processo de fabricação e dos produtos aos requisitos da legislação sanitária brasileira.

– Como identificar os produtos da Labornatus? A Anvisa orienta que a empresa possui produtos da marca própria, que podem ser identificados pelo logotipo da Lobornatus na parte principal do rótulo. Porém, destaca que ela também fabrica itens para outras empresas.

Em relação a esses produtos, também alvo da suspensão, é possível realizar a identificação por meio dos dados da fabricante, a Lobornatus, que também devem aparecer no rótulo. São eles a razão social, o CNPJ e o endereço completo, que aparecem como no exemplo a seguir: Fabricado por: LB NATUS INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ou LABORNATUS DO BRASIL, CNPJ 34.882.599/0001-56. Rua Vitória, nº 12, Ilmenita, Marataízes/ES.

– O que fazer com o produto Labornatus? A Anvisa orienta tanto a estabelecimentos comerciais, como a consumidores, que tenham produtos da Labornatus do Brasil que não seja feita a venda ou o uso dos itens. Além disso, que entrem em contato imediatamente com a empresa para obter orientações sobre o recolhimento.

– Quais são os produtos da Labornatus? A empresa é conhecida por vender suplementos alimentares, chás, shakes e outros produtos relacionados a bem-estar e saúde. Veja as principais categorias: Vitaminas e minerais; Chás e shakes; Mel e derivados; Alimentos funcionais; Nutricosméticos; e Suplementos de academia. As informações são do jornal O Globo.

